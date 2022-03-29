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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 4 yıldır satamadığı uçağını kiraya verecek
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 4 yıldır satamadığı uçağını kiraya verecek
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 4 yıl önce başkan seçildikten sonra satılığa çıkarmasına rağmen alıcı bulamayan lüks başkanlık uçağını... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T01:12+0300
2022-03-29T01:21+0300
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 4 yıldır satılmayan başkanlık uçağının kiraya verileceğini belirtti.Devlet uçağı yerine gittiği yerler için ticari uçakları kullanan ve bir 'kemer sıkma savunucusu' olan Lopez Obrador, (Uçak) “Masraflarını ve bakım maliyetlerini karşılamak için kiralanacak” ifadelerini kullandı.Uçak, geçen hafta Mexico City dışında açılan havaalanından ve diğer büyük altyapı projelerinden sorumlu askeri bir şirkete devredilecek.Obrador, uçağın düğünü için ailesini ve arkadaşlarını havayoluyla almak isteyenlere, doğum günleri partisi yapanlara ve şirket gezilerine kiralanacağını ifade etti.Lopez Obrador, 4 yıldır yatak odası, özel banyosu ve 80 kişilik oturma alanı olan bu özelleştirilmiş uçağa alıcı bulamadı.Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında lüks başkanlık uçağını satma sözü vermişti.2018 Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazanan Obrador, "Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım" dediği Boeing Dreamliner 787-8 tipi uçak için "Tüm dünyaya sesleniyorum. Açık artırmada kelepir fiyatına alacağınız bu konforlu, modern uçağın restoranı ve yatak odası var. İçi çok geniş. Mesele sadece fiyatı değil. Şöhreti de var" diye konuşmuştu.Uçak, 2006-2012 yıllar arasında görev yapan eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından 218 milyon dolara satın alınmıştı, ancak onu kullanan tek kişi halefi Enrique Pena Nieto olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20200115/abdde-satilmayan-meksika-basbakanlik-ucagi-ulkesine-donuyor-1041011227.html
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meksika, uçak

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, 4 yıldır satamadığı uçağını kiraya verecek

01:12 29.03.2022 (güncellendi: 01:21 29.03.2022)
© AFP 2022 / -Andres Manuel Lopez Obrador
Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / -
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 4 yıl önce başkan seçildikten sonra satılığa çıkarmasına rağmen alıcı bulamayan lüks başkanlık uçağını doğum günleri ve düğün kutlamalarında kullanılmak üzere kiraya vereceklerini açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 4 yıldır satılmayan başkanlık uçağının kiraya verileceğini belirtti.
Devlet uçağı yerine gittiği yerler için ticari uçakları kullanan ve bir 'kemer sıkma savunucusu' olan Lopez Obrador, (Uçak) “Masraflarını ve bakım maliyetlerini karşılamak için kiralanacak” ifadelerini kullandı.
Uçak, geçen hafta Mexico City dışında açılan havaalanından ve diğer büyük altyapı projelerinden sorumlu askeri bir şirkete devredilecek.
Obrador, uçağın düğünü için ailesini ve arkadaşlarını havayoluyla almak isteyenlere, doğum günleri partisi yapanlara ve şirket gezilerine kiralanacağını ifade etti.
Lopez Obrador, 4 yıldır yatak odası, özel banyosu ve 80 kişilik oturma alanı olan bu özelleştirilmiş uçağa alıcı bulamadı.
Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında lüks başkanlık uçağını satma sözü vermişti.
2018 Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazanan Obrador, "Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım" dediği Boeing Dreamliner 787-8 tipi uçak için "Tüm dünyaya sesleniyorum. Açık artırmada kelepir fiyatına alacağınız bu konforlu, modern uçağın restoranı ve yatak odası var. İçi çok geniş. Mesele sadece fiyatı değil. Şöhreti de var" diye konuşmuştu.
Uçak, 2006-2012 yıllar arasında görev yapan eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından 218 milyon dolara satın alınmıştı, ancak onu kullanan tek kişi halefi Enrique Pena Nieto olmuştu.
ABD'de satılmayan Meksika Başbakanlık uçağı ülkesine dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2020
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ABD'de satılmayan Meksika Başkanlık uçağı ülkesine dönüyor
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