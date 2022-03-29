CANLI | Lugansk Halk Milisleri: Cumhuriyetin yüzde 90’ı kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun büyük bir yakıt deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bu akşam Ukrayna ordusunun Kiev’in dış mahallelerindeki askeri teçhizatlarına yakıt tedariği için kullanılan büyük bir yakıt deposunu vurduğunu söyledi.

Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:

- Rivne bölgesindeki yakıt deposu havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile imha edildi.

- Rusya ordusuna ait uçaklar gece boyunca Ukrayna’ya ait 68 askeri unsuru vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 4 uçaksavar füze sistemi (üçü Buk-M1, biri Osa), bir radar istasyonu, 5 çoklu roketatar sistemi, 2 mühimmat deposu, 3 yakıt ve yağ deposu ve 19 teçhizat toplama alanı ve mukavemet noktası yer alıyor.

- Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, 1738 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 181 çoklu roketatar sistemi düzeneği, 726 topçu sistemi ve bin 592 özel askeri araç imha edildi.

“Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri operasyonuna devam ediyor” diyen Konaşenkov, gece saatlerinde Çernobayevka yerleşim biriminde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının vurulduğunu söyledi.