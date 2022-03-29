CANLI | Lugansk Halk Milisleri: Cumhuriyetin yüzde 90’ı kurtarıldı

Gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı operasyonunun ardından taraflar bugün İstanbul'daki görüşmelerine başlarken sahadan da yeni gelişmeler geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait büyük bir yakıt deposunu vurduklarını açıkladı. Lugansk Halk Milisleri de "Cumhuriyetin yüzde 90’ı kurtarıldı" açıklaması yaptı.
12:00 29.03.2022
Basurin: Donetsk’te 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, son 24 saatte Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını söyledi.
12:00 29.03.2022
11:46 29.03.2022
11:33 29.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı, Mis-28N ve Mi-28UB helikopterleri ile Ukrayna ordusuna ait teçhizatların güdümlü füzelerle vurulduğu anların görüntülerini yayınladı.
11:31 29.03.2022
Donetsk’te 40 günde 67 sivil hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 40 günde Ukrayna ordusunun saldırıları neticesinde 67 sivil hayatını kaybetti ve 53’ü çocuk 740 kişi yaralandı.
11:22 29.03.2022
Donbass’tan 15 binden fazla kişi Rusya’ya geçti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Güvenlik İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 binden fazla Donbasslı göçmen Rusya’nın Rostov bölgesindeki sınırdan geçti.
11:22 29.03.2022
Mariupol’den 629 kişi tahliye edildi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ye (DHC) göre, son 24 saatte Mariupol’den 131’i çocuk 629 kişi Bezımennoye köyüne tahliye edildi. 5-9 Mart arasında Bezımennoye’ye 8 bin 415 göçmen gitti.
11:05 29.03.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin yüzde 90’ı kurtarıldı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre LHC Halk Milisleri LHC topraklarının yüzde 90’ını kurtardı.
“LHC Halk Milisleri Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerinde 94 yerleşim birimini kurtardı” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Rus ordusunun Svatovo-Starobelsk-Novoaydar-Şirokoye hattından kuzey ve kuzeydoğu yönüne kadar olan bölgedeki yerleşimleri kurtardığı kaydedildi.
Açıklamaya göre, şu anda Ukrayna ordusunun kontrolünde Severodonetsk, Lisiçansk, Zolotoye ve bitişiğindeki birkaç köy bulunuyor.
Halk milisleri kurtarılan bölgelerde kalan çeşitli aşırı milliyetçi çeteleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.
10:21 29.03.2022
10:21 29.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun büyük bir yakıt deposunu vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bu akşam Ukrayna ordusunun Kiev’in dış mahallelerindeki askeri teçhizatlarına yakıt tedariği için kullanılan büyük bir yakıt deposunu vurduğunu söyledi.
Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:
- Rivne bölgesindeki yakıt deposu havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile imha edildi.
- Rusya ordusuna ait uçaklar gece boyunca Ukrayna’ya ait 68 askeri unsuru vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 4 uçaksavar füze sistemi (üçü Buk-M1, biri Osa), bir radar istasyonu, 5 çoklu roketatar sistemi, 2 mühimmat deposu, 3 yakıt ve yağ deposu ve 19 teçhizat toplama alanı ve mukavemet noktası yer alıyor.
- Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, 1738 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 181 çoklu roketatar sistemi düzeneği, 726 topçu sistemi ve bin 592 özel askeri araç imha edildi.
“Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri operasyonuna devam ediyor” diyen Konaşenkov, gece saatlerinde Çernobayevka yerleşim biriminde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracının vurulduğunu söyledi.
10:13 29.03.2022
Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz ihracatı üst sınırda
Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı, Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerinin üst sınırında olduğu duyuruldu.
09:44 29.03.2022
09:12 29.03.2022
Sırbistan lideri Vucic: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Belgrad'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Vucic, yaptığı açıklamada, "Kendi açımızdan barışın bir an evvel gelmesini istiyoruz. Bu dünyanın en güzel haberi olur. Biz hiçbir şeye karışmayız, kenara çekildik, Belgrad'ın böyle bir yer olduğunu düşünen varsa, Ukraynalı ve Rus dostlarımıza açmaktan mutluluk duyarız" dedi. Vucic, ayrıca daha önce Taliban ile Afganistan'ın eski yönetimi arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.
09:06 29.03.2022
Kanadalı petrol şirketi Calfrac Well Services, Rusya'daki yatırımlarını askıya aldı
Kanada merkezli petrol şirketi Calfrac Well Services, Ukrayna'daki özel operasyon nedeniyle şirketin Rusya'daki tüm yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.
Şirketin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Calfrac Well Services Ltd., şirket sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yürürlükteki tüm yasalara ve yaptırımlara harfiyen uyarak yerine getirmesi nedeniyle Rusya Federasyonu'ndaki tüm yatırımlarını askıya aldığını duyurur" denildi.
06:30 29.03.2022
Japonya, Rusya'ya 5 Nisan'dan itibaren lüks ürün ihracatını yasakladı
Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ihracat yasağına lüks arabalar ve kıymetli taşlar da dahil.
Öte yandan, Japonya Bakanlar Kurulu, ülkedeki şirketlerden Rusya'dan gelen gaz için ruble olarak ödeme yapmamalarını isteyeceğini açıkladı.
Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'ya göre, Japon şirketlerinin Rusya'dan LNG tedarikine ilişkin sözleşmelerinin ruble cinsinden ödeme şartına tabi olup olmadığını henüz bilmiyor.
06:08 29.03.2022
Rusya-Ukrayna heyetleri, müzakereler için bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat dün 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.
Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Müzakereler iki gün sürecek.
Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Müzakereler iki gün sürecek.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna’da sürdürülen özel operasyonun Kiev’de rejim değişikliği hedeflemediğini belirtti.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev de yaptığı açıklamada, Karadeniz ülkelerinin kıyıları yakınlarında Ukrayna mayınlarının yüzme tehdidinin devam ettiğini, Rusya’nın Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz’de sivil gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almaya devam ettiğini söyledi.