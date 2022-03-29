https://tr.sputniknews.com/20220329/motorine-indirim-geliyor-1055126070.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T09:31+0300
2022-03-29T09:31+0300
2022-03-29T09:31+0300
ekonomi
motorin
indirim
akaryakıt
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Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, indirim, akaryakıt
Motorine indirim geliyor
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30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.