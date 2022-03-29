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https://tr.sputniknews.com/20220329/motorine-litrede-155-tl-indirim-geldi-1055150553.html
Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi
Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi
Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısı sonrası pompaya yansıyacak 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T22:22+0300
2022-03-29T22:22+0300
yaşam
motorin
indirim
benzin
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30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirime gidildi.Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. Zamlar petrolün varil fiyatının artışı sebebiyle yapılmıştı
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motorin, indirim, benzin

Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi

22:22 29.03.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısı sonrası pompaya yansıyacak
30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirime gidildi.
Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. Zamlar petrolün varil fiyatının artışı sebebiyle yapılmıştı
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