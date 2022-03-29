https://tr.sputniknews.com/20220329/msb-mayin-arama-faaliyeti-kapsaminda-kesif-ve-gozetleme-calismalari-devam-ediyor-1055130562.html

MSB: Mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme çalışmaları devam ediyor

MSB: Mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı mayın arama faaliyeti kapsamında Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:41+0300

2022-03-29T11:41+0300

2022-03-29T11:41+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

mayın

mayın temizleme

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Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz’de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor” denildi.Paylaşımda mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı. Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen iki mayın, Sualtı Savunma timlerince imha edilmişti.

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milli savunma bakanlığı (msb), mayın, mayın temizleme