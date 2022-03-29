https://tr.sputniknews.com/20220329/neolitik-cagin-merkezi-sanliurfada-oren-yerlerin-sir-perdesi-12-kaziyla-aralanacak-1055131235.html

'Neolitik çağın merkezi': Şanlıurfa'da ören yerlerin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

'Neolitik çağın merkezi': Şanlıurfa'da ören yerlerin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin de aralarında bulunduğu 12 ören yerindeki kazılarla Neolitik dönemin gizemi çözülmeye... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T12:07+0300

2022-03-29T12:07+0300

2022-03-29T12:12+0300

göbeklitepe

yaşam

şanlıurfa

neolitik çağ

unesco

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Göbeklitepe ve ​​​​​​​Karahantepe ören yerlerinde yapılan kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Necmi Karul, 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin, dünyada geniş yankı uyandırdığını söyledi.Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerine Karahantepe'de de rastladıklarını belirten Karul, Şanlıurfa'da kazı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç ve Sefertepe'ye ek olarak Gürcütepe, Taşlıtepe, Harbetsuvan Tepesi, Ayanlar Höyük, Çakmaktepe, Yeni Mahalle, Kurttepesi, Nevali Çori'de de belirli bir plan dahilinde kazıların gerçekleştirileceğini ifade etti.Karul, baraj gibi gerekçelerle yapılan kurtarma kazılarının haricinde dünyada eş zamanlı olarak aynı bölgede kolay kolay kazı yapılmadığına dikkati çekti.Neolitik döneme ilişkin 12 ayrı ören yerindeki kazıların önemli bir tarihi hizmet olacağını aktaran Karul, şöyle devam etti:'Neolitik çağın merkezi olacak'Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ da Şanlıurfa'yı Neolitik çağ anlamında dünyanın en zengin bölgelerinden birisi olarak nitelendirdiklerini söyledi.Kazıların uzun yıllar devam ettirilmesinin hedeflendiğini anlatan Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:Turizmciler için alternatif oluyorŞanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar ise kültür ve tarih turlarına ilginin artarak devam ettiğini söyledi.Kent turizminde Göbeklitepe'nin önemli bir lokomotif haline geldiğini anlatan Yaşar, yeni ören yerlerinin yerli ve yabancı turistler için alternatif bir rota oluşturacağını ifade etti.Yeni ören yerlerinin kente katma değerinin fazla olacağını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:Yaşar, sektörle ilgili olan herkesin orta ve uzun vadeli bu anlamda planlar yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211211/gobeklitepeyi-gezen-rus-turizmciler-ulkelerinde-tarihin-sifir-noktasini-tanitacak-1051676299.html

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göbeklitepe, şanlıurfa, neolitik çağ, unesco