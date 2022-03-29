https://tr.sputniknews.com/20220329/ogretmenin-basina-poset-geciren-ogrenci-videosuna-iliskin-sorusturma-baslatildi-1055125447.html

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T08:53+0300

2022-03-29T08:53+0300

2022-03-29T08:53+0300

türkiye

meb

öğrenci

öğretmen

video

soruşturma

paket

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Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

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meb, öğrenci, öğretmen, video, soruşturma, paket