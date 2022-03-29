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Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı
Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T08:53+0300
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meb
öğrenci
öğretmen
video
soruşturma
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Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."
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meb, öğrenci, öğretmen, video, soruşturma, paket

Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı

08:53 29.03.2022
Liseli bir genç video paylaşım sitesi olan TikTok’ta dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları paylaştı.
Liseli bir genç video paylaşım sitesi olan TikTok’ta dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise öğrencisinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği yönündeki sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kentteki bir lisede kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada "öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi" başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."
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