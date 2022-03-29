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https://tr.sputniknews.com/20220329/osmaniyede-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-1055126159.html
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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Osmaniye-Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220320/gocekte-orman-yangini-1054894911.html
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türkiye, osmaniye, fabrika

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

09:31 29.03.2022
© İHA / SELÇUK KAYAOsmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA / SELÇUK KAYA
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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Osmaniye-Adana D-400 yolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede fabrikayı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Göcek'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
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Göcek'te orman yangını
20 Mart, 14:53
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