https://tr.sputniknews.com/20220329/patrusev-batinin-kitle-imha-silahlariyla-provokasyonlar-planlayabilecegi-ihtimalini-dislamiyorum-1055136220.html

Patruşev: Batı’nın kitle imha silahlarıyla provokasyonlar planlayabileceği ihtimalini dışlamıyorum

Patruşev: Batı’nın kitle imha silahlarıyla provokasyonlar planlayabileceği ihtimalini dışlamıyorum

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batılı ülkelerin kitle imha silahları kullanarak provokasyonlar planlayabileceği olasılığını dışlamadığını... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T14:27+0300

2022-03-29T14:27+0300

2022-03-29T14:58+0300

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

nikolay patruşev

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

nükleer

kitle imha silahları

batı

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101499/25/1014992538_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_6c4fb67865f5dd132193e80548df3b89.jpg

Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, Batılı ülkelerin kitle imha silahları kullanarak provokasyonlar planlayabileceği olasılığını dışlamadığını ifade etti.Olağanüstü NATO zirvesinde tartışılan, Rusya’nın kitle imha silahlarıyla provokasyonlar hazırlıyor olabileceği yönündeki iddiaları yorumlayan Patruşev, “Batı'nın bu tür provokasyonların organizasyonuna yönelik planları kendi yapıyor olabileceği ihtimal dahilinde. Askeri kimyasal ve toksik maddelerin kullanımında en büyük deneyime sahip olanlar, mevcut kolektif Batı ülkeleridir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar, otuzlu yıllarda Japonlar, Vietnam'da Amerikalılar, Suriye'deki kimyasal provokasyonlardan bahsetmiyorum bile” dedi ve şöyle devam etti:Aynı zamanda ABD’nin ‘bu süreci uzatmak için her türlü bahaneyi kullanarak’ kimyasal silah stoklarını hala imha etmediğine dikkat çeken Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü:Patruşev, “Washington'un biyolojik silahlar yaratıyor olmasının ve zehirleyici maddeleri yok etme konusundaki isteksizliğinin tamamen somut hedefler peşinde olduğu ortada. Bu nedenle G7, öncelikle ABD'ye bu tür kitle imha silahlarının kullanımına yönelik planlarını, Washington'un kimyasal silahlarla provokasyon hazırlayıp hazırlamadığını, yasaklı silahları teröristlere ve neo-Nazilere devredip etmeyeceğini sormalı” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220328/patrusev-rusyanin-ozel-operasyonu-kievde-rejim-degisikligi-hedeflemiyor-1055109484.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, nikolay patruşev, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, nükleer, kitle imha silahları, batı