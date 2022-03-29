https://tr.sputniknews.com/20220329/recel-yapmak-icin-turunc-toplayan-3-kadina-araba-carpti-1055127163.html

Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı

Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı

Adana’da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T09:58+0300

2022-03-29T09:58+0300

2022-03-29T09:58+0300

türkiye

adana

kadın

kaza

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Adana'da yaşayan Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı.Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

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adana, kadın, kaza