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Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı
Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı
Adana’da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T09:58+0300
2022-03-29T09:58+0300
türkiye
adana
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kaza
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Adana'da yaşayan Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı.Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
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adana, kadın, kaza

Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı

09:58 29.03.2022
© İHA / SERKAN ÇETİNKAYAReçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı
Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA / SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da 3 kadın reçel yapmak için ağaçlardan turunç topladığı sırada kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan 3 kadın yolun karşı tarafına savrulduğu sırada, karşı yönden gelen başka otomobilin altında kaldı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'da yaşayan Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı.
Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı. Çarpanın etkisiyle kadınlar yolun diğer şeridine savruldu. Karşı taraftan gelen S.D, kullandığı 06 BMV 149 plakalı otomobil yola savrulan kadınlardan birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 3 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından kadınların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Trafik kazası geçirince hastaneye kaldırıldı, olay yerini terk ettiği için ceza kesildi
10 Şubat, 12:29
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