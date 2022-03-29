https://tr.sputniknews.com/20220329/rekabet-kurulundan-oyun-sirketi-peak-gamesin-sahibi-zynganin-devrine-onay-1055123436.html
Rekabet Kurulu'ndan oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga'nın devrine onay
Rekabet Kurulu'ndan oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga'nın devrine onay
Rekabet Kurulu, oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga Inc.'nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine izin... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T02:23+0300
2022-03-29T02:23+0300
2022-03-29T02:36+0300
peak games
türkiye
rekabet kurulu
zynga
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre, Kurul, CampusLogic Holdings, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemini onayladı.US Ecology, Inc'nin tek kontrolünün Republic Services, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.Lyksor Kimya AŞ'nin tek kontrolünün Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.West Connex'in ortak kontrolünün Sydney Transport Partners konsorsiyumu aracılığıyla Caisse de dépôt et placement du Québec tarafından devralınması işlemine izin verildi.Kurul ayrıca, oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga Inc.'nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine de izin verdi. Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.
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peak games, rekabet kurulu, zynga
Rekabet Kurulu'ndan oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga'nın devrine onay
02:23 29.03.2022 (güncellendi: 02:36 29.03.2022) Abone ol
Rekabet Kurulu, oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga Inc.'nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyurulara göre, Kurul, CampusLogic Holdings, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Blackstone Inc. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemini onayladı.
US Ecology, Inc'nin tek kontrolünün Republic Services, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Lyksor Kimya AŞ'nin tek kontrolünün Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.
West Connex'in ortak kontrolünün Sydney Transport Partners konsorsiyumu aracılığıyla Caisse de dépôt et placement du Québec tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Kurul ayrıca, oyun şirketi Peak Games'in sahibi Zynga Inc.'nin tek kontrolünün Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine de izin verdi. Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.