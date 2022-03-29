https://tr.sputniknews.com/20220329/ruble-karariyla-uzun-vadede-abd-dolarinin-uluslararasi-para-birimi-olmasinin-sonu-gorundu-1055203314.html

'Ruble kararıyla uzun vadede ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu göründü'

'Ruble kararıyla uzun vadede ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu göründü'

Volkan Özdemir’e göre ABD, Ukrayna krizi üzerinden asıl Avrupa'yı vurdu. İşin iktisadi boyutuna işaret eden Özdemir, ABD'nin Avrupa'nın enerji ihtiyacını... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T23:33+0300

2022-03-29T23:33+0300

2022-03-31T14:46+0300

eksen

ukrayna krizi

ruble

rusya

avrupa

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055203055_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_be4c221ebf60333a57fd03563c470e6f.jpg

‘Ruble kararıyla uzun vadede ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu göründü' ‘Ruble kararıyla uzun vadede ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu göründü'

ABD'nin başını çektiği Batı bloku, Rusya Federasyonu'na Ukrayna harekatı nedeniyle ağır yaptırımlar getirip tecrite çalışsa da, bunun sınırları tartışma konusu. Özellikle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazın ruble ile satışı kararının ardından Avrupa'da kaygılar artmış durumda.Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın varlıklarına el konulup baskı yapılırken doğalgazını 'bedavaya satmayacağını' açıkça ifade etti. Rusya tarafı, anlaşmalardaki fiyat ve arz miktarının değişmesi anlamına gelmediği belirtilirken, Peskov, “Ödeme yoksa gaz da yok” ifadelerini kullandı.Diğer yandan ABD ve AB'nin Ukrayna savaşını 'gazlama' tutumuna karşılık Kiev'deki rejim ile Rusya arasındaki müzakerelerin İstanbul'a taşınması da dikkat çekti. Ankara kendisini 'tarafsız' ve 'kolaYlaştırıcı' pozisyonuna konumlandırmış görünürken, Ukrayna Türkiye'nin olası anlaşmada garantör ülkeler arasında yer almasını talep ediyor. Müzakere platformu olarak İstanbul'un devam edip etmeyeceği ise henüz meçhul.Ukrayna krizinin küresel düzene etkileri ve İstanbul'da yapılan müzakereleri ATA Platformu Direktörü Dr. Volkan Özdemir ile konuştuk.'ABD Avrupa ve NATO'yu tekrar işlevsel kılarak bazı kazanımlar elde etti ama...'Dr. Volkan Özdemir’e göre, ABD'nin Ukrayna savaşı üzerinden özellikle Avrupalı müttefikleri ve NATO'yu tekrar işlevsel kılmak bağlamında bazı kazanımlar elde ettiği doğru. Fakat savaşın henüz bitmediğini anımsatan Özdemir, bir aylık sürede Rusya için öncelikli jeopolitik kazanım olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ortadan kaldırıldığını belirtti:'Bence uzun vadede artık ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu gelmeye başladı'Savaşta erken yorum yapmanın hatalı olacağı görüşündeki Özdemir'e göre asıl savaşın ikinci boyutu olan iktisadi boyutta önemli gelişmeler oluyor. Biden'ın bizzat Rusya'da rejim değişikliği hedefini teslim etmesi eşliğinde Batılı yorumcuların ağır yaptırımlar altında Rusya'nın çökeceği iddialarına atıf yapan Özdemir, Moskova'nın karşı manevralarının yarattığı ortama dikkat çekti. Özellikle doğalgazın ruble karşılığı satılması, emtia ticareti ve bunlara bağlı ödeme sistemlerindeki uygulamalara bakılması gerektiğini belirten Özdemir, "50 yıllık petrol dolar sistemini kökünden sarsacak bir gelişmenin artık ortaya çıktığını görmeye başladık" diye konuştu:"İktisadi boyut savaşın ikinci boyutu. Burada da çok önemli gelişmeler var. Ama çok erkenden yorum yapılamaz. Fiili savaşta Rusya ordusu ilerliyor. Bugün yarın Rusya’nın Mariupol’ü de ele geçirmesi bekleniyor. Rusya ağır yaptırımlara maruz kaldı. Bazı yorumcular bu yaptırımlardan sonra Rusya’nın bir çöküşe gideceğini, bu iktisadi yaptırımlar nedeniyle Putin’in kariyerinin sona ereceğini bile söylüyorlardı. Dışarıdan gözlemle belki komplo diyebilirdik ama ABD Başkanı Biden ağzından kaçırdı, ‘Putin’in aslında rejim değişikliği’ yorumlarıyla birlikte. Buradan iktisadi yaptırımlar tek taraflı sonuç mu üretir yoksa buna karşı geliştirilecek olan Rusya’nın elindeki en önemli koz emtia ticareti, doğalgaz ve petrol ve buna bağlı olarak ödemelerde yapacağı uygulamalar bizi nereye götürür? Putin şok edici bir açıklamada bulundu geçen hafta. Bundan sonra dost olarak görmediğimiz ülkelere doğalgaz satışını ruble üzerinden yapacağız dedi. Uluslararası gaz ticareti yakın döneme kadar dünyanın neresinde olursa olsun dolar üzerinden yapılıyordu. Son birkaç yılda dünya ekonomisinin çeşitlenmesi, en büyük alıcı pozisyona Çin’in gelmesi ve kendi para birimini devreye sokması, bazı yerlerde Avrupalıların euro kullanmak istemesi nedeniyle çeşitlenme olmuştu. Ama Rusya gibi dünyanın en büyük gaz ihracatçısı en önemli pazarlarına ‘Ben bu emtiayı artık dolarla değil kendi para birimimle satmak istiyorum’ açıklamasını yaptıktan sonra 50 yıllık petrol dolar sistemini kökünden sarsacak bir gelişmenin artık ortaya çıktığını görmeye başladık. Buna bir de uluslararası ödemelerde swift'ten bazı Rus bankaların atılmasından sonra Rusya ve Çin arasında gelişen iktisadi bağımlılığın daha da artması, dolarsızlaşma eğilimlerin uluslararası finansal akımlarda bir şekilde ivme kazanması eklendiğinde bambaşka bir boyut başlıyor. Bence uzun vadede artık ABD dolarının uluslararası para birimi olmasının sonu gelmeye başladı."'ABD, Ukrayna üzerinden Avrupa’yı vurmayı başardı'Özdemir, savaşın iktisadi sonuçlarının çok daha çetrefilli olacağını söylerken, en çok kaybedenin ise Ukrayna, Avrupa ve Almanya olduğu görüşünde:‘Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz üzerinden çözülmesi mümkün değil’Özdemir, Avrupa ekonomilerinin Rusya’ya gaz bağımlılıklarınının Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı LNG üzerinden değiştirilebilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Ancak yıl sonuna kadar bağımlılıktan kurtulma propagandasının yapıldığını belirten Özdemir, gelişmelerin Avrupa ülkelerindeki halka politik yansımalarına bakılması gerektiğini vurguladı:'Bu kriz AB’nin aslında çok fazla abartıldığını ABD’siz bir Avrupa’nın söz konusu olamayacağını ortaya koydu'Gelişmeleri İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ve Soğuk Savaş sonrası devam eden siyasi-askeri yapıdan bağımsız düşünemeyeceğimizi belirten Özdemir, ABD varlığının Almanya gibi ülkelerde kendi çıkarlarına bağımsız karar alma iradesine imkan bırakmadığını belirtti. Özdemir, bu krizin ABD'den bağımsız bir AB'nin çok abartıldığını ortaya koyduğu görüşünde:İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan, Soğuk Savaş’tan sonra devam eden siyasi askeri yapıdan bağımsız düşünemeyiz. Avrupa ve özellikle Almanya’da hala Amerikan askerleri söz konusuyken ABD nükleer varlığı varken, bu ülkelerde politik açıdan kendi çıkarları lehine bağımsızca karar alabilmeleri çok söz konusu olmuyor. Avrupa özellikle batısı aslında ABD kontrolünde. Bu kriz sayesinde tekrar boyunduruk altına girme işlemleri hızlanmış görünüyor. Bunun faturası siyasi olarak bir partiye çıkar, yerine başka bir parti gelir. Ama güvenlik yapılanmasında Almanya, ABD’den bağımsız karar verebiliyor mu, kritik konularda? İktisadi konularda öyleydi ama askeri, güvenlik konularında hayır. Fransa keza bağımsız karar veremiyor. Bu savaş biraz da bunu ortaya çıkarttı. Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası daha barışçıl görüşlerin hakim olduğu bir dönemde AB’nin aslında çok fazla abartıldığını her zaman düşünürdüm, bu kriz biraz da bunu gösterdi. ABD’siz bir Avrupa’nın söz konusu olamayacağını, Avrupa’nın kendi çıkarları lehine olsa bile ABD politikalarını izlemek durumunda kalacağını gösterdi. Bunun mutlaka siyasi yansımaları olur ama kısa vadede durumun değişeceği kanaatinde değilim.”‘Müzakerenin Türkiye’de olması önemli, ama ABD'nin savaşın uzamasını istediği düşünülürse sonuç çıkması zorUkrayna krizinde Türkiye’nin tarafsız kalarak bir güven sağladığını belirten Özdemir, müzakerelerden net sonucun çıkma ihtimalinin ABD’nin çatışmayı desteklemesi nedeniyle düşük olduğunu ifade etti.'Garantörlük Türkiye’nin ulusal güvenliği ve kapasitesi açısından bizi sıkıntılı bir mecraya sürükleyebilir'Türkiye’nin garantörlük konusunda temkinli davranması gerektiğine işaret eden Özdemir, bunun eninde sonunda taraf olmayı gerektireceğini vurguladı. Özdemir, "Türkiye şu ana kadar izlemiş olduğu pozisyonu devam ettirirse kolaylaştırıcı bir pozisyon, önümüzdeki teknik müzakerelerde barışa bir katkısı olabilir" dedi:"Türkiye açısından da şu ana kadar gayet güzel gitti. Garantörlük uluslararası hukuk açısından hem askeri ve siyasi kapasiteniz hem de iktisadi olarak bunu destekleyecek varlığınız açısından çok önemli bir kavram. Türkiye’nin böylesine büyük bir ülkede hassas bir krizde garantör ülke konumuna gelmesi bence son derece sıkıntılı bir durum yaratabilir. Barış gücü misyonu adı altında Türk askerinin oraya gönderilmesi bugünden mümkün gözükmeyen ama Türkiye açısından altından kalkılamayacak sonuçlara gelebilir durumu ortaya çıkabilir. Garantörlük meselesinin Türkiye açısından gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye şu ana kadar izlemiş olduğu pozisyonu devam ettirirse kolaylaştırıcı bir pozisyon, önümüzdeki teknik müzakerelerde barışa bir katkısı olabilir. Fakat garantörlük Türkiye’nin ulusal güvenliği ve kapasitesi açısından bizi sıkıntılı bir mecraya sürükleyebilir. Çünkü garantör olduğunuzda bir noktadan sonra taraf olacaksınızdır. Türkiye’nin etkin tarafsızlık pozisyonunun sadece bu kriz için değil uluslararası ilişkiler açısından kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. Kolaylaştırıcı rol olumlu fakat garantörlük meselesi Türkiye açısından bazı tuzakları beraberinde getirebilir. Baskılar geliyor fakat Türkiye taraf tuttuğunda kendi uluslararası çıkarları açısından sürdürülemez bir pozisyona sürüklenir. Bunu da politik açıdan göz önünde bulunduruyor ki şu ana kadar çok hassas gittiler. Türkiye ekonomisinin zor durumu var. Garantör olarak taraf olmanız bir şekilde Montrö’nün farklı yollardan açılması sonucunu da beraberinde getirebilir. O açıdan risklidir. Türkiye’nin böyle bir maceraya girmemesi gerekir. Garantör olarak diğer ülkeler Polonya, İsrail gibi, o sizi zaten belli bir tarafa sokacak. O yüzden şu an temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum.”

https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

ukrayna krizi, ruble, rusya, avrupa, abd