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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rus-vekil-samanov-rus-ozel-kuvvetleri-ukraynada-rus-esirlere-iskence-yapanlari-yakaladi-1055141152.html
Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı
Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı
Duma milletvekili Vladimir Şamanov, özel kuvvetlerin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence edenleri yakaladığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:31+0300
2022-03-29T16:31+0300
ukrayna krizi
vladimir şamanov
rusya
ukrayna
işkence
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumun Gelişimi, Kamu ve Dini Dernekler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Şamanov, Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence yapanları yakaladığını söyledi.Şamanov, ‘21. Yüzyılda Nazizm ve Faşizm İdeolojisine Karşı Dünya Geleneksel Dinleri’ yuvarlak masa toplantısında, “Askeri personelimize işkence edenler uzun süre sevinemediler, üç gün sonra özel kuvvetlerimiz bu alçakları yakaladı” dedi.Şamanov, söz konusu işkencecilerin Ukraynalı ‘Metalist’ futbol kulübü fanatikleri olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html
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vladimir şamanov, rusya, ukrayna, işkence, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı

16:31 29.03.2022
© SputnikRusya ordusu - Donbass Operasyonu
Rusya ordusu - Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Sputnik
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Duma milletvekili Vladimir Şamanov, özel kuvvetlerin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence edenleri yakaladığını duyurdu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumun Gelişimi, Kamu ve Dini Dernekler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Şamanov, Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence yapanları yakaladığını söyledi.
Şamanov, ‘21. Yüzyılda Nazizm ve Faşizm İdeolojisine Karşı Dünya Geleneksel Dinleri’ yuvarlak masa toplantısında, “Askeri personelimize işkence edenler uzun süre sevinemediler, üç gün sonra özel kuvvetlerimiz bu alçakları yakaladı” dedi.
Şamanov, söz konusu işkencecilerin Ukraynalı ‘Metalist’ futbol kulübü fanatikleri olduğunu kaydetti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
Ukrayna krizi
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