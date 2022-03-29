https://tr.sputniknews.com/20220329/rus-vekil-samanov-rus-ozel-kuvvetleri-ukraynada-rus-esirlere-iskence-yapanlari-yakaladi-1055141152.html

Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı

Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı

Duma milletvekili Vladimir Şamanov, özel kuvvetlerin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence edenleri yakaladığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T16:31+0300

2022-03-29T16:31+0300

2022-03-29T16:31+0300

ukrayna krizi

vladimir şamanov

rusya

ukrayna

işkence

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumun Gelişimi, Kamu ve Dini Dernekler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Şamanov, Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence yapanları yakaladığını söyledi.Şamanov, ‘21. Yüzyılda Nazizm ve Faşizm İdeolojisine Karşı Dünya Geleneksel Dinleri’ yuvarlak masa toplantısında, “Askeri personelimize işkence edenler uzun süre sevinemediler, üç gün sonra özel kuvvetlerimiz bu alçakları yakaladı” dedi.Şamanov, söz konusu işkencecilerin Ukraynalı ‘Metalist’ futbol kulübü fanatikleri olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html

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vladimir şamanov, rusya, ukrayna, işkence, rusya parlamentosunun alt kanadı duma