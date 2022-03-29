https://tr.sputniknews.com/20220329/rus-vekil-samanov-rus-ozel-kuvvetleri-ukraynada-rus-esirlere-iskence-yapanlari-yakaladi-1055141152.html
Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı
Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı
Duma milletvekili Vladimir Şamanov, özel kuvvetlerin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence edenleri yakaladığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:31+0300
2022-03-29T16:31+0300
2022-03-29T16:31+0300
ukrayna krizi
vladimir şamanov
rusya
ukrayna
işkence
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumun Gelişimi, Kamu ve Dini Dernekler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Şamanov, Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence yapanları yakaladığını söyledi.Şamanov, ‘21. Yüzyılda Nazizm ve Faşizm İdeolojisine Karşı Dünya Geleneksel Dinleri’ yuvarlak masa toplantısında, “Askeri personelimize işkence edenler uzun süre sevinemediler, üç gün sonra özel kuvvetlerimiz bu alçakları yakaladı” dedi.Şamanov, söz konusu işkencecilerin Ukraynalı ‘Metalist’ futbol kulübü fanatikleri olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html
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vladimir şamanov, rusya, ukrayna, işkence, rusya parlamentosunun alt kanadı duma
Rus vekil Şamanov: Rus Özel Kuvvetleri, Ukrayna'da Rus esirlere işkence yapanları yakaladı
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Duma milletvekili Vladimir Şamanov, özel kuvvetlerin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence edenleri yakaladığını duyurdu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumun Gelişimi, Kamu ve Dini Dernekler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Şamanov, Rusya Özel Kuvvetleri'nin Ukrayna'da Rus askerlerine işkence yapanları yakaladığını söyledi.
Şamanov, ‘21. Yüzyılda Nazizm ve Faşizm İdeolojisine Karşı Dünya Geleneksel Dinleri’ yuvarlak masa toplantısında, “Askeri personelimize işkence edenler uzun süre sevinemediler, üç gün sonra özel kuvvetlerimiz bu alçakları yakaladı” dedi.
Şamanov, söz konusu işkencecilerin Ukraynalı ‘Metalist’ futbol kulübü fanatikleri olduğunu kaydetti.