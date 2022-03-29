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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-delegasyonunun-baskani-medinskiy-gorusmeler-yapici-gecti-1055137286.html
Rusya heyetinin başkanı Medinskiy: Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz
Rusya heyetinin başkanı Medinskiy: Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz
İstanbul'da Ukrayna tarafıyla görüşen Rus heyetinin başındaki Medinskiy görüşmelerin yapıcı geçtiğini, karşı tarafın tekliflerini aldıklarını, bunları Devlet... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:53+0300
2022-03-29T15:26+0300
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir medinskiy
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Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafıyla İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirdi. Medinskiy, Ukrayna tarafının barış anlaşmasının içeriğine ilişkin tekliflerini aldıklarını, bu teklifleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ileteceklerini ve daha sonrasında Kiev’e iletilmek üzere resmi bir yanıt hazırlayacaklarını söyledi. 'Putin- Zelenskiy görüşmesi için önce anlaşma tamamlanmalı'Rus müzakereci, Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in bir araya gelebilmesi içinse Kiev ile imzalanacak anlaşmanın tamamlanmış olması gerektiğini kaydetti.Medinskiy, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesi olasılığına ilişkin şu teklifte bulunduklarını kaydetti: “Önce anlaşma (barış anlaşması) hazırlanacak, sonra anlaşma müzakereciler tarafından kabul edilecek, daha sonra dışişleri bakanları tarafından onaylanacak ve bunun sonrasında da söz konusu anlaşmanın imzalanması için ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesi olasılığı ele alınacak.”'Gerilimi hafifletmek için iki adım atacağız'Medinskiy, Rusya’nın, Ukrayna’daki gerilimi hafifletmek adına iki adım atmayı planladığını belirtti ve bu adımlardan birinin askeri, birinin de siyasi olduğunu ekledi.Bu sırada Medinskiy, Ukrayna’da gerilimi düşürmek adına Rusya tarafından atılacağını söylediği askeri adımın, Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulacağını kaydetti. Sonrasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev ve ülkenin kuzeyindeki Çernigov kenti yakınlarında sürdürdüğü askeri operasyonları ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220329/istanbuldaki-rus-muzakereci-ukrayna-rus-askerlere-iskence-edenlerin-cezalandirilacagini-soyledi-1055131913.html
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html
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rusya, ukrayna, vladimir medinskiy

Rusya heyetinin başkanı Medinskiy: Ukrayna’nın tekliflerini aldık, bunları Putin'e ileteceğiz

14:53 29.03.2022 (güncellendi: 15:26 29.03.2022)
© Sputnik / Maksim DurnevRusya heyeti
Rusya heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Maksim Durnev
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İstanbul'da Ukrayna tarafıyla görüşen Rus heyetinin başındaki Medinskiy görüşmelerin yapıcı geçtiğini, karşı tarafın tekliflerini aldıklarını, bunları Devlet Başkanı Putin’e rapor edeceklerini ve sonrasında resmi yanıt vereceklerini belirtti.
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafıyla İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirdi.
Medinskiy, Ukrayna tarafının barış anlaşmasının içeriğine ilişkin tekliflerini aldıklarını, bu teklifleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ileteceklerini ve daha sonrasında Kiev’e iletilmek üzere resmi bir yanıt hazırlayacaklarını söyledi.

'Putin- Zelenskiy görüşmesi için önce anlaşma tamamlanmalı'

Rus müzakereci, Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in bir araya gelebilmesi içinse Kiev ile imzalanacak anlaşmanın tamamlanmış olması gerektiğini kaydetti.
Medinskiy, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesi olasılığına ilişkin şu teklifte bulunduklarını kaydetti: “Önce anlaşma (barış anlaşması) hazırlanacak, sonra anlaşma müzakereciler tarafından kabul edilecek, daha sonra dışişleri bakanları tarafından onaylanacak ve bunun sonrasında da söz konusu anlaşmanın imzalanması için ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesi olasılığı ele alınacak.”
Vladimir Medinskiy- David Arahamiya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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12:24

'Gerilimi hafifletmek için iki adım atacağız'

Medinskiy, Rusya’nın, Ukrayna’daki gerilimi hafifletmek adına iki adım atmayı planladığını belirtti ve bu adımlardan birinin askeri, birinin de siyasi olduğunu ekledi.
Bu sırada Medinskiy, Ukrayna’da gerilimi düşürmek adına Rusya tarafından atılacağını söylediği askeri adımın, Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulacağını kaydetti. Sonrasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev ve ülkenin kuzeyindeki Çernigov kenti yakınlarında sürdürdüğü askeri operasyonları ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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