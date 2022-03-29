https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html
Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri büyük ölçüde azaltmaya karar verdiklerini söyledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T15:11+0300
2022-03-29T15:11+0300
2022-03-29T15:23+0300
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna'da harekatın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.Fomin, Ukrayna’ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.Kiev ve Çernigov bölgelerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldıklarını duyuran Fomin, Rus askeri esirlere işkence olasılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini de belirtti.Bakan Yardımcısı, “Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer silahsızlık statüsüne ilişkin anlaşma hazırlıkları ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması konusundaki müzakerelerin uygulama aşamasına geçiyor olmasıyla bağlantılı olarak, aynı zamanda bugünkü görüşme sırasında ele alınan ilkeler hesaba katılarak; Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güvenin artırılması, müzakerelerin sürdürülmesi için koşullar yaratılması ve yukarıda bahsettiğim anlaşmanın imzalanması şeklindeki nihai hedefe ulaşılması amacıyla, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri hareketliliğin önemli ölçüde, katbekat azaltılması kararı alındı” ifadelerini kullandı.İstanbul’daki görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Fomin, “Ukrayna temsilcilerine seslenmek ve kendilerini savaş esirlerine insani muamele edilmesine yönelik Viyana Sözleşmesi’ne sıkı bir şekilde uymaları çağrısı yapmak istiyorum. Askerlerimize, Rus askerlerine yönelik işkence uygulamalarının önlenmesi, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dedi.
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Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
15:11 29.03.2022 (güncellendi: 15:23 29.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri büyük ölçüde azaltmaya karar verdiklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna'da harekatın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fomin, Ukrayna’ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.
Kiev ve Çernigov bölgelerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldıklarını duyuran Fomin, Rus askeri esirlere işkence olasılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini de belirtti.
Bakan Yardımcısı, “Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer silahsızlık statüsüne ilişkin anlaşma hazırlıkları ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması konusundaki müzakerelerin uygulama aşamasına geçiyor olmasıyla bağlantılı olarak, aynı zamanda bugünkü görüşme sırasında ele alınan ilkeler hesaba katılarak; Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güvenin artırılması, müzakerelerin sürdürülmesi için koşullar yaratılması ve yukarıda bahsettiğim anlaşmanın imzalanması şeklindeki nihai hedefe ulaşılması amacıyla, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri hareketliliğin önemli ölçüde, katbekat azaltılması kararı alındı” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Fomin, “Ukrayna temsilcilerine seslenmek ve kendilerini savaş esirlerine insani muamele edilmesine yönelik Viyana Sözleşmesi’ne sıkı bir şekilde uymaları çağrısı yapmak istiyorum. Askerlerimize, Rus askerlerine yönelik işkence uygulamalarının önlenmesi, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dedi.