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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusya-kiev-ve-cernigov-yonlerindeki-askeri-eylemleri-azaltmaya-karar-verdik-1055138252.html
Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri büyük ölçüde azaltmaya karar verdiklerini söyledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T15:11+0300
2022-03-29T15:23+0300
ukrayna krizi
aleksandr fomin
açıklama
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
operasyon
donbass
kiev
çernigov
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna'da harekatın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.Fomin, Ukrayna’ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.Kiev ve Çernigov bölgelerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldıklarını duyuran Fomin, Rus askeri esirlere işkence olasılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini de belirtti.Bakan Yardımcısı, “Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer silahsızlık statüsüne ilişkin anlaşma hazırlıkları ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması konusundaki müzakerelerin uygulama aşamasına geçiyor olmasıyla bağlantılı olarak, aynı zamanda bugünkü görüşme sırasında ele alınan ilkeler hesaba katılarak; Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güvenin artırılması, müzakerelerin sürdürülmesi için koşullar yaratılması ve yukarıda bahsettiğim anlaşmanın imzalanması şeklindeki nihai hedefe ulaşılması amacıyla, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri hareketliliğin önemli ölçüde, katbekat azaltılması kararı alındı” ifadelerini kullandı.İstanbul’daki görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Fomin, “Ukrayna temsilcilerine seslenmek ve kendilerini savaş esirlerine insani muamele edilmesine yönelik Viyana Sözleşmesi’ne sıkı bir şekilde uymaları çağrısı yapmak istiyorum. Askerlerimize, Rus askerlerine yönelik işkence uygulamalarının önlenmesi, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dedi.
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aleksandr fomin, açıklama, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, operasyon, donbass, kiev, çernigov

Rusya: Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri azaltmaya karar verdik

15:11 29.03.2022 (güncellendi: 15:23 29.03.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri eylemleri büyük ölçüde azaltmaya karar verdiklerini söyledi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna'da harekatın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fomin, Ukrayna’ya askeri esirler konusunda Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı.
Kiev ve Çernigov bölgelerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldıklarını duyuran Fomin, Rus askeri esirlere işkence olasılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini de belirtti.
Bakan Yardımcısı, “Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer silahsızlık statüsüne ilişkin anlaşma hazırlıkları ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması konusundaki müzakerelerin uygulama aşamasına geçiyor olmasıyla bağlantılı olarak, aynı zamanda bugünkü görüşme sırasında ele alınan ilkeler hesaba katılarak; Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güvenin artırılması, müzakerelerin sürdürülmesi için koşullar yaratılması ve yukarıda bahsettiğim anlaşmanın imzalanması şeklindeki nihai hedefe ulaşılması amacıyla, Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri hareketliliğin önemli ölçüde, katbekat azaltılması kararı alındı” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Fomin, “Ukrayna temsilcilerine seslenmek ve kendilerini savaş esirlerine insani muamele edilmesine yönelik Viyana Sözleşmesi’ne sıkı bir şekilde uymaları çağrısı yapmak istiyorum. Askerlerimize, Rus askerlerine yönelik işkence uygulamalarının önlenmesi, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dedi.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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