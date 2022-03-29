https://tr.sputniknews.com/20220329/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-misilleme-diplomatlar-sinir-disi-ediliyor-1055137356.html

Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme yapılarak bu ülkelerin Rusya'daki bazı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T14:53+0300

2022-03-29T14:53+0300

2022-03-29T14:53+0300

ukrayna krizi

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letonya

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misilleme

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sınır dışı

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Üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını kaydeden bakanlık, bu Baltık ülkelerindeki Rusya büyükelçiliklerinde görevli çalışanların sınır dışı edilmesi şeklinde tezahür eden, hiçbir dayanağı olmayan provokatif eylemler nedeniyle elçilere kararlı bir protestonun iletildiğini belirtti.Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesi temelinde, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki 4 çalışan, Letonya Büyükelçiliği'ndeki 3 çalışan ile Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg Büyükelçiliği Pskov Ofisi'ndeki 3 temsilcinin akreditasyonlarının sonlandırıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sınır dışı edilmesine karar verilen Baltık ülkelerinin diplomatlarına Rusya'yı terk etmeleri için Rus diplomatlara tanınan süre kadar mühlet verildiğini de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html

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rusya, letonya, litvanya, estonya, misilleme, diplomat, sınır dışı