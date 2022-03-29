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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-misilleme-diplomatlar-sinir-disi-ediliyor-1055137356.html
Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme yapılarak bu ülkelerin Rusya'daki bazı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:53+0300
2022-03-29T14:53+0300
ukrayna krizi
rusya
letonya
litvanya
estonya
misilleme
diplomat
sınır dışı
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Üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını kaydeden bakanlık, bu Baltık ülkelerindeki Rusya büyükelçiliklerinde görevli çalışanların sınır dışı edilmesi şeklinde tezahür eden, hiçbir dayanağı olmayan provokatif eylemler nedeniyle elçilere kararlı bir protestonun iletildiğini belirtti.Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesi temelinde, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki 4 çalışan, Letonya Büyükelçiliği'ndeki 3 çalışan ile Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg Büyükelçiliği Pskov Ofisi'ndeki 3 temsilcinin akreditasyonlarının sonlandırıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sınır dışı edilmesine karar verilen Baltık ülkelerinin diplomatlarına Rusya'yı terk etmeleri için Rus diplomatlara tanınan süre kadar mühlet verildiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html
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rusya, letonya, litvanya, estonya, misilleme, diplomat, sınır dışı

Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor

14:53 29.03.2022
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme yapılarak bu ülkelerin Rusya'daki bazı diplomatlarının akreditasyonlarının sonlandırıldığını duyurdu.
Üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını kaydeden bakanlık, bu Baltık ülkelerindeki Rusya büyükelçiliklerinde görevli çalışanların sınır dışı edilmesi şeklinde tezahür eden, hiçbir dayanağı olmayan provokatif eylemler nedeniyle elçilere kararlı bir protestonun iletildiğini belirtti.
Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesi temelinde, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki 4 çalışan, Letonya Büyükelçiliği'ndeki 3 çalışan ile Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg Büyükelçiliği Pskov Ofisi'ndeki 3 temsilcinin akreditasyonlarının sonlandırıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, sınır dışı edilmesine karar verilen Baltık ülkelerinin diplomatlarına Rusya'yı terk etmeleri için Rus diplomatlara tanınan süre kadar mühlet verildiğini de sözlerine ekledi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
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