https://tr.sputniknews.com/20220329/rusyadan-letonya-litvanya-ve-estonyaya-misilleme-diplomatlar-sinir-disi-ediliyor-1055137356.html
Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme yapılarak bu ülkelerin Rusya'daki bazı... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:53+0300
2022-03-29T14:53+0300
2022-03-29T14:53+0300
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misilleme
diplomat
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Üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını kaydeden bakanlık, bu Baltık ülkelerindeki Rusya büyükelçiliklerinde görevli çalışanların sınır dışı edilmesi şeklinde tezahür eden, hiçbir dayanağı olmayan provokatif eylemler nedeniyle elçilere kararlı bir protestonun iletildiğini belirtti.Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesi temelinde, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki 4 çalışan, Letonya Büyükelçiliği'ndeki 3 çalışan ile Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg Büyükelçiliği Pskov Ofisi'ndeki 3 temsilcinin akreditasyonlarının sonlandırıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, sınır dışı edilmesine karar verilen Baltık ülkelerinin diplomatlarına Rusya'yı terk etmeleri için Rus diplomatlara tanınan süre kadar mühlet verildiğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-sozcusu-peskov-odeme-yoksa-gaz-da-yok-1055126529.html
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Rusya'dan Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya ve Estonya'ya misilleme yapılarak bu ülkelerin Rusya'daki bazı diplomatlarının akreditasyonlarının sonlandırıldığını duyurdu.
Üç ülkenin Moskova büyükelçilerinin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını kaydeden bakanlık
, bu Baltık ülkelerindeki Rusya büyükelçiliklerinde görevli çalışanların sınır dışı edilmesi şeklinde tezahür eden, hiçbir dayanağı olmayan provokatif eylemler nedeniyle elçilere kararlı bir protestonun iletildiğini belirtti.
Bakanlık, "Karşılıklılık ilkesi temelinde, Litvanya Büyükelçiliği'ndeki 4 çalışan, Letonya Büyükelçiliği'ndeki 3 çalışan ile Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg Büyükelçiliği Pskov Ofisi'ndeki 3 temsilcinin akreditasyonlarının sonlandırıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, sınır dışı edilmesine karar verilen Baltık ülkelerinin diplomatlarına Rusya'yı terk etmeleri için Rus diplomatlara tanınan süre kadar mühlet verildiğini de sözlerine ekledi.