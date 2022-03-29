https://tr.sputniknews.com/20220329/saglik-bakanligi-10-bin-personel-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1055128894.html

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T10:44+0300

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sağlık bakanlığı

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Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.

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türkiye, ösym, twitter , personel, sağlık bakanlığı