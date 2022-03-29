Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220329/saglik-bakanligi-10-bin-personel-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1055128894.html
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T10:44+0300
2022-03-29T10:44+0300
türkiye
türkiye
ösym
twitter
personel
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ösym, twitter , personel, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

10:44 29.03.2022
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
Abone olTelegram
ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.
ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.
HES kodu - hayat eve sığar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2022
KORONAVİRÜS
ÖSYM sınavlarına başvuruda zorunlu olan HES kodu uygulaması kaldırılacak
5 Mart, 14:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала