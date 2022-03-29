https://tr.sputniknews.com/20220329/saglik-bakanligi-10-bin-personel-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1055128894.html
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T10:44+0300
2022-03-29T10:44+0300
2022-03-29T10:44+0300
türkiye
türkiye
ösym
twitter
personel
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ösym, twitter , personel, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone ol
ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.
ÖSYM Başkanı Twitter'dan
yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/
adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.