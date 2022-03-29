https://tr.sputniknews.com/20220329/samsunda-kasaplar-arasina-kavga-cikti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1055143449.html

Samsun'da mezbahada kavga çıktı, bir kasap hayatını kaybetti

Samsun'da mezbahada kavga çıktı, bir kasap hayatını kaybetti

Samsun'da mezbahada çalışan iki kasap arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan Kubilay Özkök yaşamını yitirdi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T17:26+0300

2022-03-29T17:26+0300

2022-03-29T17:27+0300

türkiye

kasap

kavga

tartışma

samsun

mezbaha

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Samsun Atakum'da, bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220329/kucukcekmece-adliyesinde-4-kisinin-oldugu-kavgada-2-supheli-tutuklandi-1055122215.html

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