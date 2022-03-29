https://tr.sputniknews.com/20220329/samsunda-kasaplar-arasina-kavga-cikti-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1055143449.html
Samsun'da mezbahada kavga çıktı, bir kasap hayatını kaybetti
Samsun'da mezbahada kavga çıktı, bir kasap hayatını kaybetti
Samsun'da mezbahada çalışan iki kasap arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan Kubilay Özkök yaşamını yitirdi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T17:26+0300
2022-03-29T17:26+0300
2022-03-29T17:27+0300
türkiye
kasap
kavga
tartışma
samsun
mezbaha
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Samsun Atakum'da, bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kucukcekmece-adliyesinde-4-kisinin-oldugu-kavgada-2-supheli-tutuklandi-1055122215.html
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kasap, kavga, tartışma, samsun, mezbaha
Samsun'da mezbahada kavga çıktı, bir kasap hayatını kaybetti
17:26 29.03.2022 (güncellendi: 17:27 29.03.2022) Abone ol
Samsun'da mezbahada çalışan iki kasap arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan Kubilay Özkök yaşamını yitirdi.
Samsun Atakum'da, bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı.
Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.