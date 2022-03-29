Şentop'tan AB toplantısında tepki: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye’ye ayar verme derdindesiniz

“Bugün bu dakikalarda, Türkiye'de, İstanbul'da, Ukrayna ve Rusya arasında çok üst düzey bir toplantı yapılıyor. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın aylarca süren yoğun diplomasi trafiği sonuç vermeye başladı. Hem Ukrayna'nın, hem de Rusya'nın dürüstlüğüne ve adaletine güvendiği bir ülke olarak Türkiye arabuluculuk misyonunu yerine getiriyor. Zelensky, Rusya ile yapacağı görüşmeler için Türkiye'yi adres gösteriyordu. Bunu Rusya da kabul etti. Ve bugün Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeler İstanbul'da başladı. Bununla da kalmıyor. Zelensky yapılacak olan bir anlaşmada, buradaki üye ülkelerden birini değil, Türkiye'yi barışın garantörü olarak görmek istiyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Burada, Slovenya'da, AB üyesi ülkeler parlamento başkanları toplantısında, Ukrayna'da büyük bir savaş ve büyük bir kriz varken, büyük bir insani dram yaşanırken, büyük bir ateş, büyük bir göç dalgası Avrupa'nın kapısına gelmişken burada ne yapıyorsunuz? Bizzat kendinizin davet ettiği, toplantınızın misafiri, Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Türkiye'ye, haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz. Avrupa'nın bugününe, yarınına, bir kibrit çöpü kadar faydası olmayan bir kaç küçük ülkenin kaprislerine esir olarak bunu yapıyorsunuz. Avrupa'nın, bölgemizin gelecek perspektiflerini bir kaç küçük ülkenin basit hesaplarına ipotek veriyorsunuz. Yazık.”