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Şentop'tan AB toplantısında tepki: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye’ye ayar verme derdindesiniz
Şentop'tan AB toplantısında tepki: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye’ye ayar verme derdindesiniz
TBMM Başkanı Şentop, AB toplantısında sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili bölüme tepki göstererek, “Türkiye'ye ön yargılı yaklaşımdan kaynaklanan... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T16:37+0300
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toplantı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübliyana'da Brdo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın müzakereler bölümünde söz istedi. Meclis Başkanı Şentop, toplantının sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili ifadelere ilişkin, "Bu sonuç metninin 22. paragrafı Türkiye ile alakalı. Bu paragraftaki değerlendirmelerin içerisinde şüphesiz müspet, olumlu karşıladığımız değerlendirmeler de var. Ancak bunlar içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye ön yargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz" diye konuştu.Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri sürecinin, burada bulunan bazı ülkelerin çoğunun daha bağımsız devlet olmadığı dönemde başladığını dile getiren Şentop, Avrupa Birliği'nin başlangıcının Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olduğunu hatırlattı:‘Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük’Şentop, sözlerini şöyle devam etti:Meclis Başkanı Şentop bugün İstanbul’da gerçekleşmekte olan barış müzakerelerine de dikkat çekti:
https://tr.sputniknews.com/20220328/sentop-ukrayna-ve-rusyayla-gorusen-ateskesin-saglanmasi-icin-gayret-gosteren-tek-ulke-turkiye-1055094093.html
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Şentop'tan AB toplantısında tepki: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye’ye ayar verme derdindesiniz

16:37 29.03.2022 (güncellendi: 16:42 29.03.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, AB toplantısında sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili bölüme tepki göstererek, “Türkiye'ye ön yargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeleri reddediyoruz. Bizzat kendinizin davet ettiği Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Türkiye'ye güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübliyana'da Brdo Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın müzakereler bölümünde söz istedi.
Meclis Başkanı Şentop, toplantının sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye ile ilgili ifadelere ilişkin, "Bu sonuç metninin 22. paragrafı Türkiye ile alakalı. Bu paragraftaki değerlendirmelerin içerisinde şüphesiz müspet, olumlu karşıladığımız değerlendirmeler de var. Ancak bunlar içerisinde Türkiye'yi anlamamaktan kaynaklanan, Türkiye'ye ön yargılı yaklaşımdan kaynaklanan değerlendirmeler var. Bunları reddediyoruz" diye konuştu.
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri sürecinin, burada bulunan bazı ülkelerin çoğunun daha bağımsız devlet olmadığı dönemde başladığını dile getiren Şentop, Avrupa Birliği'nin başlangıcının Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olduğunu hatırlattı:
"İkinci Dünya Savaşı 70 milyondan fazla insanın ölümüne sebebiyet vermiş bir savaştır. Bu savaş sonucunda 'Avrupa'da tekrar bir savaş olmasın' diye özellikle Almanya ve Fransa'yı bir araya getirme yönünde bir iradeyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuş, daha sonra 1957'de Roma Anlaşması'yla bu Avrupa Ekonomik Topluluğu'na dönüşmüştür. 1959'da Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ortaklık başvurusu yapmıştır. 1962'de bu ortaklık başvurusu kabul edilmiştir. Daha sonra Türkiye 1985'te de tam üyelik başvurusu yapmıştır. Tahmin edersiniz 59'dan bugüne 63 yıllık bir süreç. Biz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımında ön yargıların, çifte standardın hakim olduğunu ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sadece bir iki ülkenin gözlüğüyle bakmayı tercih ettiğini, maalesef müşahede ediyoruz."

‘Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük’

Şentop, sözlerini şöyle devam etti:

"Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük, çok daha itibarlı bir ülkedir. Bunu gösterme imkanım yok. Bugünkü toplantı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor. Rusya'dan ve Ukrayna'dan heyetler Türkiye'ye, İstanbul'a geldiler. Toplantının açılışını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bu toplantının açılışında Tayyip Erdoğan, salona girdiğinde iki taraf da ayağa kalkıp kendisini alkışladılar, Rusya ve Ukrayna tarafları. Türkiye hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın güvendiği, adaletine itimat ettiği bir ülke. Dolayısıyla burada ufak bazı hesaplarla, bir at gözlüğüyle Türkiye'ye bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Buradaki ifadelere, Türkiye ile ilgili değerlendirmelere karşı çıkıyoruz. Bunu ayıp buluyorum. Biz, buraya davetli, misafir olarak geldik. Böyle bir toplantıda, Türkiye'ye güya kendi çapında bir üstenci bakış açısı ortaya koymak, hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir."

Meclis Başkanı Şentop bugün İstanbul’da gerçekleşmekte olan barış müzakerelerine de dikkat çekti:
“Bugün bu dakikalarda, Türkiye'de, İstanbul'da, Ukrayna ve Rusya arasında çok üst düzey bir toplantı yapılıyor. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın aylarca süren yoğun diplomasi trafiği sonuç vermeye başladı. Hem Ukrayna'nın, hem de Rusya'nın dürüstlüğüne ve adaletine güvendiği bir ülke olarak Türkiye arabuluculuk misyonunu yerine getiriyor. Zelensky, Rusya ile yapacağı görüşmeler için Türkiye'yi adres gösteriyordu. Bunu Rusya da kabul etti. Ve bugün Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeler İstanbul'da başladı. Bununla da kalmıyor. Zelensky yapılacak olan bir anlaşmada, buradaki üye ülkelerden birini değil, Türkiye'yi barışın garantörü olarak görmek istiyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Burada, Slovenya'da, AB üyesi ülkeler parlamento başkanları toplantısında, Ukrayna'da büyük bir savaş ve büyük bir kriz varken, büyük bir insani dram yaşanırken, büyük bir ateş, büyük bir göç dalgası Avrupa'nın kapısına gelmişken burada ne yapıyorsunuz? Bizzat kendinizin davet ettiği, toplantınızın misafiri, Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Türkiye'ye, haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz. Avrupa'nın bugününe, yarınına, bir kibrit çöpü kadar faydası olmayan bir kaç küçük ülkenin kaprislerine esir olarak bunu yapıyorsunuz. Avrupa'nın, bölgemizin gelecek perspektiflerini bir kaç küçük ülkenin basit hesaplarına ipotek veriyorsunuz. Yazık.”
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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Şentop: Ukrayna ve Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye
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