Şentop'tan AB toplantısında tepki: Bizzat davet ettiğiniz Türkiye’ye ayar verme derdindesiniz
‘Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük’
"Türkiye, bu gözlüğü kullananlardan çok daha büyük, çok daha itibarlı bir ülkedir. Bunu gösterme imkanım yok. Bugünkü toplantı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılıyor. Rusya'dan ve Ukrayna'dan heyetler Türkiye'ye, İstanbul'a geldiler. Toplantının açılışını da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bu toplantının açılışında Tayyip Erdoğan, salona girdiğinde iki taraf da ayağa kalkıp kendisini alkışladılar, Rusya ve Ukrayna tarafları. Türkiye hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın güvendiği, adaletine itimat ettiği bir ülke. Dolayısıyla burada ufak bazı hesaplarla, bir at gözlüğüyle Türkiye'ye bakmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Buradaki ifadelere, Türkiye ile ilgili değerlendirmelere karşı çıkıyoruz. Bunu ayıp buluyorum. Biz, buraya davetli, misafir olarak geldik. Böyle bir toplantıda, Türkiye'ye güya kendi çapında bir üstenci bakış açısı ortaya koymak, hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir."