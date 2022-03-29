https://tr.sputniknews.com/20220329/son-24-saatte-63-can-kaybi-16-bin-190-yeni-vaka--1055147484.html
Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka
Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka
Türkiye'nin 29 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:48+0300
2022-03-29T19:48+0300
2022-03-29T19:48+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı, Günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, koronavirüs
Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka
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Türkiye'nin 29 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.