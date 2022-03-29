https://tr.sputniknews.com/20220329/son-24-saatte-63-can-kaybi-16-bin-190-yeni-vaka--1055147484.html

Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka

Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka

Türkiye'nin 29 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T19:48+0300

2022-03-29T19:48+0300

2022-03-29T19:48+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320943_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4110d5b8c07419047b205732d5fc515.jpg

Sağlık Bakanlığı, Günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, koronavirüs