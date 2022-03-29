Türkiye
CANLI | Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu gün içinde yerleşimlerimize 200’den fazla mermi ateşledi
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220329/son-24-saatte-63-can-kaybi-16-bin-190-yeni-vaka--1055147484.html
Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka
Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka
Türkiye'nin 29 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:48+0300
2022-03-29T19:48+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320943_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4110d5b8c07419047b205732d5fc515.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320943_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f1ac4e1fee9b8471208027d719178714.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, koronavirüs

Son 24 saatte 63 can kaybı, 16 bin 190 yeni vaka

19:48 29.03.2022
© AAPCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs
PCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin 29 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала