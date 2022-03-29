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SON DAKİKA| Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/soygu-ozel-askeri-harekat-sirasinda-ukrayna-ordusuna-onemli-bir-darbe-vuruldu-1055131775.html
Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
Donbass'ın korunmasına yönelik özel askeri harekatın ilk aşamasındaki ana görevlerin yerine getirildiğini belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:16+0300
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sergey şoygu

Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu

12:16 29.03.2022
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Ayrıntılar geliyor
Donbass'ın korunmasına yönelik özel askeri harekatın ilk aşamasındaki ana görevlerin yerine getirildiğini belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vurulduğunu söyledi.
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