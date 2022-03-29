https://tr.sputniknews.com/20220329/soygu-ozel-askeri-harekat-sirasinda-ukrayna-ordusuna-onemli-bir-darbe-vuruldu-1055131775.html
Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
Donbass'ın korunmasına yönelik özel askeri harekatın ilk aşamasındaki ana görevlerin yerine getirildiğini belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T12:16+0300
2022-03-29T12:16+0300
2022-03-29T12:16+0300
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sergey şoygu
Şoygu: Özel askeri harekat sırasında Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vuruldu
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Ayrıntılar geliyor
Donbass'ın korunmasına yönelik özel askeri harekatın ilk aşamasındaki ana görevlerin yerine getirildiğini belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusuna önemli bir darbe vurulduğunu söyledi.