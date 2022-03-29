https://tr.sputniknews.com/20220329/tekirdagda-cikan-orman-yangininda-10-donum-alan-kul-oldu-1055123181.html

Tekirdağ'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan kül oldu

Tekirdağ'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan kül oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, ilk... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T01:52+0300

2022-03-29T01:52+0300

2022-03-29T01:52+0300

yaşam

türkiye

tekirdağ

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055123066_0:23:615:369_1920x0_80_0_0_aafdadd0985a46a59b86b769219ad1a6.png

Yangın saat 21.30 sıralarında Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Sağlamtaş Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışırken, bölgeye itfaiye ekipleri, iş makineleri, traktörler ve orman işçileri sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre 10 dönümlük alandaki çam ve meşe ağaçları zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tekirdağ, orman yangını