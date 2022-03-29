https://tr.sputniknews.com/20220329/tusiadin-yeni-baskani-orhan-turan-oldu-1055135817.html
TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu
TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu
TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:10+0300
2022-03-29T14:10+0300
2022-03-29T14:13+0300
tüsiad
simone kaslowski
ekonomi
başkan
orhan turan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055135780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9fb32f19a87bc94e0d5a4abec40fcd3.jpg
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD'da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti."TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır" diyen Turan, TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/tusiad-baskani-kaslowski-enflasyona-uc-bacakli-program-lazim-1054066635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055135780_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_5ac8c5d6ca5b76f2f12b5180de3ebe1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüsiad, simone kaslowski, başkan, orhan turan
TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu
14:10 29.03.2022 (güncellendi: 14:13 29.03.2022) Abone ol
TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Genel kurulda yapılan oylamada eski Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD üyesi Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Turan, 18 yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğu, yönetim kurullarında ve denetleme kurulunda görev yaptığı TÜSİAD'da, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şevkle çalışacağını belirterek, son 3 yıl başkanlık görevini yapan Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
"TÜSİAD, Türk iş dünyasının fikir üreten fabrikasıdır" diyen Turan, TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli vasfını daha da güçlendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.