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Ukrayna Dışişleri'nin Kiev heyetine verdiği 'bir şey yiyip içmeyin' tavsiyesine Zaharova'dan yanıt
Ukrayna Dışişleri'nin Kiev heyetine verdiği 'bir şey yiyip içmeyin' tavsiyesine Zaharova'dan yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da Rus diplomatlarla görüşen Kiev heyetine verdiği 'bir şey yiyip içmeme'... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:19+0300
2022-03-29T14:19+0300
2022-03-29T14:19+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın İstanbul'daki görüşmeler öncesinde Kiev heyetine Rusya'yla müzakerelerde 'bir şey yiyip içmeme', mümkünse yüzeylere dokunmama tavsiyesinde bulunduğunu anımsattı.Zaharova, "Ukraynalı güçlerin Kiev'de kendi müzakerecileri Denis Kireev'i neden vurdukları şimdi anlaşıldı. O (Kireev), Rusya'yla müzakerelerde yedi, içti ve yüzeylere dokundu" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna heyetindeki Kireev'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü doğrulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220329/kremlin-abramovic-rusya-ukrayna-gorusmelerinde-yer-aliyor-ancak-rusya-heyetinin-uyesi-degil-1055133218.html
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kiev, görüşme, ukrayna, rusya, tavsiye, yemek, mariya zaharova
Ukrayna Dışişleri'nin Kiev heyetine verdiği 'bir şey yiyip içmeyin' tavsiyesine Zaharova'dan yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da Rus diplomatlarla görüşen Kiev heyetine verdiği 'bir şey yiyip içmeme' tavsiyesini eleştirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın İstanbul'daki görüşmeler öncesinde Kiev heyetine Rusya'yla müzakerelerde 'bir şey yiyip içmeme', mümkünse yüzeylere dokunmama tavsiyesinde bulunduğunu anımsattı.
Zaharova, "Ukraynalı güçlerin Kiev'de kendi müzakerecileri Denis Kireev'i neden vurdukları şimdi anlaşıldı. O (Kireev), Rusya'yla müzakerelerde yedi, içti ve yüzeylere dokundu" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna heyetindeki Kireev'in Kiev'de vurularak öldürüldüğünü doğrulamıştı.