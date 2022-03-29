Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi

“Asıl konuşulması gereken konu şu: 150 metrekarenin altındaki konutlarda nasıl oluyor da KDV yüzde 1’den yüzde 8’e çıkıyor? Burada algı yönetimi var. Olay şu... Türkiye’de büyük bir konut problemi var ama konut problemi, bedeli 2 milyonun üzerinde olan konutlarla ilgili değil. Fiyatı 1 milyon civarındaki konutlarla ilgili sorun var. O da arz meselesinden dolayı. Türkiye’deki stoklar hep 2 milyon ve üzeri konutlarda toplanmış durumda aslında Türkiye’de şu an konut fazlası var ama lüks konut diyebileceğimiz statüdeki konutlarda fazlalık var. Sosyal konut kârlı olmadığı için o da yapılmıyor. Banka kredileri yüksek. Kimse ipotekli konut alamıyor. Müteahhitler de ‘biz satış yapamıyoruz’ diyorlar. O yüzden 10 puanlık KDV düzenlemesi geldi.