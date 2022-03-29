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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/vergi-uzmani-turkmen-kucuk-konut-alacak-olana-kdv-zammi-luks-konut-alana-indirim-geldi-1055148878.html
Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi
Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi
Vergi uzmanı Nedim Türkmen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında KDV indirimleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda "Küçük konut alacak olana... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T20:58+0300
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Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi
Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimlerinde gözden kaçan 150 metrekare üstünde ve altındaki konutlara ilişkin düzenlemeyi vergi uzmanı Nedim Türkmen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Türkmen’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:Örnek Hesap
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radyo, kdv, katma değer vergisi (kdv), indirim, vergi, аудио

Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi

20:58 29.03.2022
AKŞAM POSTASI
Vergi Uzmanı Türkmen: Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Vergi uzmanı Nedim Türkmen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında KDV indirimleriyle ilgili yaptığı açıklamalarda "Küçük konut alacak olana KDV zammı, lüks konut alana indirim geldi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimlerinde gözden kaçan 150 metrekare üstünde ve altındaki konutlara ilişkin düzenlemeyi vergi uzmanı Nedim Türkmen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Türkmen’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Asıl konuşulması gereken konu şu: 150 metrekarenin altındaki konutlarda nasıl oluyor da KDV yüzde 1’den yüzde 8’e çıkıyor? Burada algı yönetimi var. Olay şu... Türkiye’de büyük bir konut problemi var ama konut problemi, bedeli 2 milyonun üzerinde olan konutlarla ilgili değil. Fiyatı 1 milyon civarındaki konutlarla ilgili sorun var. O da arz meselesinden dolayı. Türkiye’deki stoklar hep 2 milyon ve üzeri konutlarda toplanmış durumda aslında Türkiye’de şu an konut fazlası var ama lüks konut diyebileceğimiz statüdeki konutlarda fazlalık var. Sosyal konut kârlı olmadığı için o da yapılmıyor. Banka kredileri yüksek. Kimse ipotekli konut alamıyor. Müteahhitler de ‘biz satış yapamıyoruz’ diyorlar. O yüzden 10 puanlık KDV düzenlemesi geldi.
Örnek Hesap
Örneğin 300 metrekare ev alan birisi 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 8 KDV ödeyecek. Üzeri kısmı için yüzde 18 KDV ödeyecek.
Eski durumda 3 milyon liralık bir konut alındığında ödenmesi gereken yüzde 18 KDV’nin karşılığı 540 bin lira oluyordu.
150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 8 KDV’ye çıkarıp kademelendirme getirdiğiniz için 540 bin lira değil 190 bin lira ödüyorum. KDV, bana fiyatta indirim olarak yansıyor.
Devlet, 150 metrekarenin üzerinde konut alabilecek durumda olan insanlar için KDV’de yüzde 10 feragat etmiş oluyor.”
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