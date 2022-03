https://tr.sputniknews.com/20220329/will-smith-chris-rocka-sahnede-attigi-tokat-icin-ozur-diledi-1055123765.html

Will Smith, Chris Rock'a sahnede attığı tokat için özür diledi

ABD'li oyuncu Will Smith, 94. Oscar Ödül töreninde sunucu Chris Rock'a sahnede attığı tokat için özür diledi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

Bu yıl 94.'sü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde sunucu Chris Rock, Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in sıfıra vurulmuş saçıyla ilgili şaka yapınca, Will Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı. 'King Richard' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almaya hak kazanan Will Smith, daha sonra ödül konuşmasında olay nedeniyle özür dilemişti.Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, tokat attığı sunucudan herkesin önünde önünde özür dilemek istediğini ve davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.Bununla birlikte, törende, oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması sonrasında organizasyon, olayı kınadı.Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan yazılı açıklamada, pazar gecesi düzenlenen törende sunucu Chris Rock'ın bir şakasını ağır bularak tokatla karşılık veren ve aynı gecede "En İyi Aktör" ödülünü alan Will Smith'in hareketinin kınandığı, olayın 'resmi incelemesinin' başlatıldığı belirtildi.Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde Smith'in, eşiyle ilgili yapılan şakaya verdiği tepkiyle ilgili açıklamada, "Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER

