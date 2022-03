https://tr.sputniknews.com/20220329/yapay-zeka-bricte-8-dunya-sampiyonunu-yendi-1055129108.html

Yapay zeka, briçte 8 dünya şampiyonunu yendi

Yapay zeka, briçte 8 dünya şampiyonunu yendi

Yapay zeka, 8 dünya şampiyonunu yenerek ilk kez insanın briçteki üstünlüğünü bozdu. Fransız startup NukkAI tarafından yaratılan 'NooK' adlı yapay zeka... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T11:29+0300

2022-03-29T11:29+0300

2022-03-29T11:39+0300

yaşam

yapay zeka

briç

şampiyon

turnuva

mağlubiyet

galibiyet

insan

ai

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055130233_0:0:815:458_1920x0_80_0_0_e900d4128b005e670e4403698c083517.jpg

Yapay zeka, insan üstünlüğünün şimdiye kadar hakim olduğu briçte 8 dünya şampiyonunu yendi. Zafer, yapay zeka için yeni bir miladı temsil ediyor çünkü briçte oyuncular eksik bilgilerle çalışıyor ve oyun sırasında diğer oyuncuların davranışlarına tepki vermek zorunda kalıyor. Yani oyun, insanın karar verme sürecine daha yakın bir senaryodan oluşuyor.Buna karşılık, her ikisinde de yapay zekaların insan şampiyonları yendiği satranç ve Go gibi oyunlarda ise bir oyuncunun aynı anda tek bir rakibi var ve her ikisi de tüm bilgilere sahip. Briçte ise iş, yapay zeka için oldukça zor.Imperial College London'da makine öğrenimi profesörü Stephen Muggleton, “Gördüklerimiz, yapay zeka sistemlerinin durumunda ciddi önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor” dedi.Fransız startup NukkAI tarafından yaratılan 'NooK' adlı yapay zeka, Paris'teki iki günlük bir turnuva kapsamında 10'arlı 80 setten oluşan 800 ardışık oyun oynadı. NooK, 80 setin 67'sinde galip geldi.NukkAI'nin kurucu ortağı Jean-Baptiste Fantun, şirketin 5 yıldır geliştirmekte olduğu makinenin binlerce oyunda zafere ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Sonuçları açıklayan, 2010 yılında Fields madalyasını kazanan matematikçi Cédric Villani, NukkAI'yi 'müthiş bir Fransız başarı öyküsü' olarak nitelendirdi.Tarihteki yapay zeka zaferleri1996: IBM'in Deep Blue satranç makinesi, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'a karşı bir oyun kazandı ancak maçı 4-2 kaybetti. Bir yıl sonraki rövanş maçını ise Deep Blue kazandı.2007: Dama, Kanada'daki Alberta Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından çözüldü. Araştırmacılar, 500 milyar pozisyonu işledikten sonra, dama oynayan ve yenilmesi mümkün olmayan bir bilgisayar programı oluşturdular. 2011: IBM'in Watson bilgisayarı, TV yarışma programı Jeopardy'yi kazandı. 2016: Google DeepMind'ın AlphaGo'su, Güney Koreli Go şampiyonu Lee Sedol'ü 4-1 mağlup etti. Kore Baduk Derneği, AlphaGo'ya en yüksek 'Go büyükusta rütbesi' ve 9 dan ödülü verdi.2022: NukkAI'nin briç oynayan bilgisayarı NooK, Paris'te sekiz dünya briç şampiyonunu yendi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/ben-gercek-degilim-hic-dogmadim-flort-edebilen-yapay-zeka-gelistirildi-1053861833.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yapay zeka, briç, şampiyon, turnuva, mağlubiyet, galibiyet, insan, ai