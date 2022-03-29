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https://tr.sputniknews.com/20220329/yarali-akdeniz-foku-kurtarilamadi-1055151533.html
Yaralı Akdeniz foku kurtarılamadı
Yaralı Akdeniz foku kurtarılamadı
Dünya genelinde 600-700, Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 10 bireyin bulunduğu, nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altındaki Akdeniz foku 28 Mart’ta... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fok
akdeniz foku
yaralı
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Ören Sahil Güvenlik ve Emniyet Timlerinden Akdeniz Koruma Derneği'ne gelen ihbarda Ören Türkevleri sahilinde karaya vurmuş yaralı bir Akdeniz foku olduğunu, durumunun ağır olduğu ve kasıtlı şekilde yaralandığı tahmin edilen Akdeniz Fok’u Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı. Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, “Yapılan nekropside genç erkek birey olduğu tespit edilen Akdeniz fokunun ateşli silah ile yaralandığı belirlendi. Akdeniz’de kritik derecede tehlike altında olarak değerlendirilen Akdeniz fokunun türünün her bir bireyi neslin devamı için kritik öneme sahip. Akdeniz Koruma Derneği olarak bu nadir canlının korunması için yetkililerle iş birliği içinde çalışma halindeyiz. Ayrıca türün önemine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı aktif olarak devam ettiriyoruz” denildi.
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fok, akdeniz foku, yaralı

Yaralı Akdeniz foku kurtarılamadı

23:12 29.03.2022 (güncellendi: 23:14 29.03.2022)
© İHA / BEKİR TOSUN-AW581908Dünya genelinde 600-700, Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 10 bireyin bulunduğu, nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altındaki Akdeniz foku 28 Mart'ta Milas Ören Türkevleri sahilinde yaralı olarak bulunmuştu.
Dünya genelinde 600-700, Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 10 bireyin bulunduğu, nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altındaki Akdeniz foku 28 Mart'ta Milas Ören Türkevleri sahilinde yaralı olarak bulunmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA / BEKİR TOSUN-AW581908
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Dünya genelinde 600-700, Türkiye kıyılarında ise yaklaşık 10 bireyin bulunduğu, nesli tehlike altında olması nedeniyle koruma altındaki Akdeniz foku 28 Mart’ta Milas Ören Türkevleri sahilinde yaralı olarak bulunmuştu.
Ören Sahil Güvenlik ve Emniyet Timlerinden Akdeniz Koruma Derneği'ne gelen ihbarda Ören Türkevleri sahilinde karaya vurmuş yaralı bir Akdeniz foku olduğunu, durumunun ağır olduğu ve kasıtlı şekilde yaralandığı tahmin edilen Akdeniz Fok’u Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, “Yapılan nekropside genç erkek birey olduğu tespit edilen Akdeniz fokunun ateşli silah ile yaralandığı belirlendi. Akdeniz’de kritik derecede tehlike altında olarak değerlendirilen Akdeniz fokunun türünün her bir bireyi neslin devamı için kritik öneme sahip. Akdeniz Koruma Derneği olarak bu nadir canlının korunması için yetkililerle iş birliği içinde çalışma halindeyiz. Ayrıca türün önemine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı aktif olarak devam ettiriyoruz” denildi.
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