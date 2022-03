https://tr.sputniknews.com/20220329/zaharova-rusya-istanbuldaki-muzakerelerde-ukrayna-heyetinden-yapici-bir-yaklasim-bekliyor-1055139903.html

Rus Dışişleri: Rusya, İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna heyetinden yapıcı bir yaklaşım bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İstanbul'da Kiev heyetiyle yapılan müzakerelerde Ukrayna tarafının yapıcı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler 28 Şubat'tan beri devam ediyor. Gündemde kalıcı tarafsızlık, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, modern toprak gerçekliklerinin, Rus dilinin statüsünün ve Rusça konuşan nüfusun haklarının tanınması var. İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna heyetinin yapıcı bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz" dedi.‘Operasyon planlandığı gibi ilerliyor’Rusya’nın özel askeri operasyonunun planlandığı gibi ilerlediğini belirten Zaharova, Rus askerlerinin siviller arasında can kayıplarının önlenmesi için gereken her şeyi yaptığını, sivil altyapı unsurlarına saldırı gerçekleştirmediğini, her gün insani koridorlar açığını ifade etti.‘469 bin kişi Rusya’ya tahliye edildi’Zaharova’nın aktardığına göre, operasyonun başlamasından bu yana 469 bin kişi Ukrayna, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya’ya tahliye edildi.'Batı, Ukrayna'ya insani yardımları artırmak yerine silah tedarikini artırıyor'Batılı ülkelerin Ukrayna'ya insani yardımları artırmak yerine silah tedarikini artırmasına tepki gösteren Zaharova, "Ukrayna vatandaşlarının acilen insani yardıma ihtiyaç duymalarına rağmen Batılı ülkeler, barışçıl yükler yerine her türden silahların tedarikini artırıyor. Bunlar arasında tüfekler, güdümlü tanksavar füzeleri, tanksavar füze kompleksleri, taşınabilir füze kompleksleri, mühimmat ve teçhizat yer alıyor. Özellikle de bu amaçlar için milyarlarca dolar harcayan ABD, konuda cömert davranıyor. Polonya da aktarma noktası olarak yer alıyor" dedi.‘Polonya Dışişleri Bakanlığı’na nota ilettik’Zaharova, bakanlığın Polonya’nın Moskova Büyükelçisi’ne Koroszczyn sınır geçiş noktasında Rusya’dan Polonya’ya giden kamyonların geçişinin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ettiğini aktardı.Zaharova, “Polonya Dışişleri Bakanlığı’na, Rus karayolu yük taşıyıcılarının yasa dışı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiği bir nota gönderdik” dedi.Zaharova, diplomaside karşılıklılık ilkesinin işlediğini, Polonya’nın hiçbir düşmanca adımının yanıtsız kalmayacağını kaydetti.‘Moskova, Ukrayna'daki Rus savaş esirlerine karşı işlenen tüm suçları tespit ediyor’Sözcü ayrıca Ukrayna'daki Rus savaş esirlerinin maruz kaldıkları muamelenin görüntülerinin Ukraynalı taburların ‘hayvani niteliğini’ ve ‘hayvani acımasızlığını’ gösterdiğini sözlerine ekledi.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Harkov bölgesindeki üslerinden birinde Rus askerlerine yapılan işkencelerin görüntülendiği videoyu yorumlayan Zaharova, “(Rus savaş esirlerine karşı işlenen) tüm bu savaş suçları titizlikle tespit ediliyor, failler yargı karşısına çıkarılacak” diye konuştu.'Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye minnettarız'Zaharova, Ankara'nın arabuluculuk çabalarına değinerek "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılması ve genel olarak duruma çözüme bulunması için ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ve arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye gerçekten minnettarız" diye konuştu.‘Rus vekil Delyagin’in Azerbaycan’la ilgili sözleri kabul edilemez’Zaharova, Rus vekil Mihail Delyagin’in Azerbaycan’ın petrol endüstrisine karşı nükleer saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki sözlerinin hiçbir şekilde Rusya’nın resmi tutumuyla ilişkisi olmadığını ve olamayacağını belirtti.Zaharova, “Bu tür açıklamaları kabul edilemez görüyoruz” dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili, “Bu muhtemelen kişisel duyguların taşması bağlamında yapılan bir açıklamadır. Elbette duygulara kapılmak ve özellikle de partnerlerimize yönelik bu tür ifadelerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz. Azerbaycan partner ülkelerden biri, özellikle de Rusya, Karabağ’da barışın desteklenmesi ve tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde çok aktif şekilde çabalar gösterirken…” açıklamasını yapmıştı.‘Ukrayna’dan Rosatom çalışanlarının serbest bırakılmasını talep ediyoruz’Ukrayna’daki Rovenskaya (Rivne) Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) alıkonulan dört Rosatom çalışanı olan Rusya vatandaşının serbest bırakılması çağrısında bulunan Zaharova, “Rosatom'un bir yan kuruluşunun dört Rus çalışanı ile ilgili göze çarpan bir durum söz konusu. Bu kişiler sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda Rovenskaya NGS'ye özel kargo ulaştırdı” dedi ve ekledi:Bunun yanında Rusya'ya Ukrayna'dan istediği Donbass ve Kırım'ın bağımsızlığını tanıma talebini geri çekmesini tavsiye eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini değerlendiren Zaharova, "Bizce bu açıklama, beyan edilen bu iş birliğinin dışına çıkıyor. Bu, her şeye rağmen Türk temsilcilerin yorumda bulunmaması gereken bir konu" diye ekledi.Zaharova, müzakerelerin yeriyle ilgili bir soru karşısında da "Ben olsam müzakerelerin yerine odaklanmazdım, bunun esas konu olmadığını kabul edin. Rusya için daha önemli husus, Kiev rejimi tarafından talep edilen müzakerelerin yapılıyor olması" yanıtını verdi.

