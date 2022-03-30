Vietnamlı baba, oğlu için binlerce dolar harcayarak minibüsü tanka çevirdi

Truong Van Dao, her hafta sonu, başkent Hanoi'nin doğusundaki Bac Ninh eyaletindeki mahallesinde bir zamanlar 16 kişilik bir minibüs olan aracı 3 yaşındaki oğluyla birlikte kullanıyordu.
Truong Van Dao, her hafta sonu, başkent Hanoi'nin doğusundaki Bac Ninh eyaletindeki mahallesinde bir zamanlar 16 kişilik bir minibüs olan aracı 3 yaşındaki oğluyla birlikte kullanıyordu.
Vietnamlı baba, oğlu için bu minibüsü ahşap bir tanka dönüştürmek adına yüzlerce saat harcayarak binlerce dolarlık yatırım yaptı.
Vietnamlı baba, oğlu için bu minibüsü ahşap bir tanka dönüştürmek adına yüzlerce saat harcayarak binlerce dolarlık yatırım yaptı.
Fransız EBR105 modeline dayanan ve 2.8 metre uzunluğunda bir replika tabancayla tamamlanan ahşap aracın dönüştürülmesi yaklaşık 11 bin dolara mal oldu.
Fransız EBR105 modeline dayanan ve 2.8 metre uzunluğunda bir replika tabancayla tamamlanan ahşap aracın dönüştürülmesi yaklaşık 11 bin dolara mal oldu.
Dao, AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz" dedi. 31 yaşındaki marangoz, "Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm" diye ekledi.
Dao, AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz" dedi. 31 yaşındaki marangoz, "Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm" diye ekledi.
Kullanılmayan minibüsü tanka dönüştürmek, Dao ve iki meslektaşının 3 ayını aldı. Ana motoru ve minibüs tabanını koruyan marangoz, viteslere yer açmak için içeride yeniden düzenlemeye gitti.
Kullanılmayan minibüsü tanka dönüştürmek, Dao ve iki meslektaşının 3 ayını aldı. Ana motoru ve minibüs tabanını koruyan marangoz, viteslere yer açmak için içeride yeniden düzenlemeye gitti.
Süslü ahşap kaplama, marangoz için bir sorun olmasa da, 8 tekerleğin hepsinin aynı anda hareket etmesini sağlamak zor bir işti. Dao, "En zor kısım, 4 alt tekerleğin nasıl çalıştırılacağıydı" ifadelerini kullandı.
Süslü ahşap kaplama, marangoz için bir sorun olmasa da, 8 tekerleğin hepsinin aynı anda hareket etmesini sağlamak zor bir işti. Dao, "En zor kısım, 4 alt tekerleğin nasıl çalıştırılacağıydı" ifadelerini kullandı.
Uzun uğraşlar sonucu yapılan aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre. Daha hızlı gidilmesi durumunda ise tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların aşınması ve yırtılması söz konusu.
Uzun uğraşlar sonucu yapılan aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre. Daha hızlı gidilmesi durumunda ise tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların aşınması ve yırtılması söz konusu.
Öte yandan tanklar, Vietnam'da 1975'te Saygon Bağımsızlık Sarayı'nın girişindeki tarihi fotoğraf ile ilişkilendiriliyor.
Öte yandan tanklar, Vietnam'da 1975'te Saygon Bağımsızlık Sarayı'nın girişindeki tarihi fotoğraf ile ilişkilendiriliyor.
ABD ordusunun Vietnam'da başlattığı kanlı dönem, müttefik Rusya ve Çin tarafından yapılan tank ve teçhizat yardımlarıyla sona ermişti.
ABD ordusunun Vietnam'da başlattığı kanlı dönem, müttefik Rusya ve Çin tarafından yapılan tank ve teçhizat yardımlarıyla sona ermişti.
Artık tankların Hanoi'de çocukların oynadığı ahşap bir oyuncakla ilişkilendirilebileceğini belirten Dao, "Bu dünyadaki tüm tanklar benim tankımla aynı olsaydı hiçbir zararları olmazdı, sadece eğlence olurdu" dedi.
Artık tankların Hanoi'de çocukların oynadığı ahşap bir oyuncakla ilişkilendirilebileceğini belirten Dao, "Bu dünyadaki tüm tanklar benim tankımla aynı olsaydı hiçbir zararları olmazdı, sadece eğlence olurdu" dedi.