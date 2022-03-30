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Vietnamlı baba, oğlu için binlerce dolar harcayarak minibüsü tanka çevirdi
Vietnamlı baba, oğlu için binlerce dolar harcayarak minibüsü tanka çevirdi
Vietnam'da bir baba, çocuğunun isteği üzerine yaklaşık 11 bin dolar harcayarak eski bir minibüsü ahşap malzemelerle tanka çevirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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Vietnamlı baba, oğlu için binlerce dolar harcayarak minibüsü tanka çevirdi

15:06 30.03.2022 (güncellendi: 15:14 30.03.2022)
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Vietnam'da bir baba, çocuğunun isteği üzerine yaklaşık 11 bin dolar harcayarak eski bir minibüsü ahşap malzemelerle tanka çevirdi.
© AFP 2022

Truong Van Dao, her hafta sonu, başkent Hanoi'nin doğusundaki Bac Ninh eyaletindeki mahallesinde bir zamanlar 16 kişilik bir minibüs olan aracı 3 yaşındaki oğluyla birlikte kullanıyordu.

Truong Van Dao, her hafta sonu, başkent Hanoi&#x27;nin doğusundaki Bac Ninh eyaletindeki mahallesinde bir zamanlar 16 kişilik bir minibüs olan aracı 3 yaşındaki oğluyla birlikte kullanıyordu. - Sputnik Türkiye
1/10
© AFP 2022

Truong Van Dao, her hafta sonu, başkent Hanoi'nin doğusundaki Bac Ninh eyaletindeki mahallesinde bir zamanlar 16 kişilik bir minibüs olan aracı 3 yaşındaki oğluyla birlikte kullanıyordu.

© AFP 2022

Vietnamlı baba, oğlu için bu minibüsü ahşap bir tanka dönüştürmek adına yüzlerce saat harcayarak binlerce dolarlık yatırım yaptı.

Vietnamlı baba, oğlu için bu minibüsü ahşap bir tanka dönüştürmek adına yüzlerce saat harcayarak binlerce dolarlık yatırım yaptı. - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2022

Vietnamlı baba, oğlu için bu minibüsü ahşap bir tanka dönüştürmek adına yüzlerce saat harcayarak binlerce dolarlık yatırım yaptı.

© AFP 2022

Fransız EBR105 modeline dayanan ve 2.8 metre uzunluğunda bir replika tabancayla tamamlanan ahşap aracın dönüştürülmesi yaklaşık 11 bin dolara mal oldu.

Fransız EBR105 modeline dayanan ve 2.8 metre uzunluğunda bir replika tabancayla tamamlanan ahşap aracın dönüştürülmesi yaklaşık 11 bin dolara mal oldu. - Sputnik Türkiye
3/10
© AFP 2022

Fransız EBR105 modeline dayanan ve 2.8 metre uzunluğunda bir replika tabancayla tamamlanan ahşap aracın dönüştürülmesi yaklaşık 11 bin dolara mal oldu.

© AFP 2022

Dao, AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz" dedi. 31 yaşındaki marangoz, "Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm" diye ekledi.

Dao, AFP&#x27;ye verdiği demeçte, &quot;Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz&quot; dedi. 31 yaşındaki marangoz, &quot;Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
4/10
© AFP 2022

Dao, AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz" dedi. 31 yaşındaki marangoz, "Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm" diye ekledi.

© AFP 2022

Kullanılmayan minibüsü tanka dönüştürmek, Dao ve iki meslektaşının 3 ayını aldı. Ana motoru ve minibüs tabanını koruyan marangoz, viteslere yer açmak için içeride yeniden düzenlemeye gitti.

Kullanılmayan minibüsü tanka dönüştürmek, Dao ve iki meslektaşının 3 ayını aldı. Ana motoru ve minibüs tabanını koruyan marangoz, viteslere yer açmak için içeride yeniden düzenlemeye gitti. - Sputnik Türkiye
5/10
© AFP 2022

Kullanılmayan minibüsü tanka dönüştürmek, Dao ve iki meslektaşının 3 ayını aldı. Ana motoru ve minibüs tabanını koruyan marangoz, viteslere yer açmak için içeride yeniden düzenlemeye gitti.

© AFP 2022

Süslü ahşap kaplama, marangoz için bir sorun olmasa da, 8 tekerleğin hepsinin aynı anda hareket etmesini sağlamak zor bir işti. Dao, "En zor kısım, 4 alt tekerleğin nasıl çalıştırılacağıydı" ifadelerini kullandı.

Süslü ahşap kaplama, marangoz için bir sorun olmasa da, 8 tekerleğin hepsinin aynı anda hareket etmesini sağlamak zor bir işti. Dao, &quot;En zor kısım, 4 alt tekerleğin nasıl çalıştırılacağıydı&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/10
© AFP 2022

Süslü ahşap kaplama, marangoz için bir sorun olmasa da, 8 tekerleğin hepsinin aynı anda hareket etmesini sağlamak zor bir işti. Dao, "En zor kısım, 4 alt tekerleğin nasıl çalıştırılacağıydı" ifadelerini kullandı.

© AFP 2022

Uzun uğraşlar sonucu yapılan aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre. Daha hızlı gidilmesi durumunda ise tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların aşınması ve yırtılması söz konusu.

Uzun uğraşlar sonucu yapılan aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre. Daha hızlı gidilmesi durumunda ise tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların aşınması ve yırtılması söz konusu. - Sputnik Türkiye
7/10
© AFP 2022

Uzun uğraşlar sonucu yapılan aracın azami hızı ise saatte 25 kilometre. Daha hızlı gidilmesi durumunda ise tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloların aşınması ve yırtılması söz konusu.

© AFP 2022

Öte yandan tanklar, Vietnam'da 1975'te Saygon Bağımsızlık Sarayı'nın girişindeki tarihi fotoğraf ile ilişkilendiriliyor.

Öte yandan tanklar, Vietnam&#x27;da 1975&#x27;te Saygon Bağımsızlık Sarayı&#x27;nın girişindeki tarihi fotoğraf ile ilişkilendiriliyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2022

Öte yandan tanklar, Vietnam'da 1975'te Saygon Bağımsızlık Sarayı'nın girişindeki tarihi fotoğraf ile ilişkilendiriliyor.

© AFP 2022

ABD ordusunun Vietnam'da başlattığı kanlı dönem, müttefik Rusya ve Çin tarafından yapılan tank ve teçhizat yardımlarıyla sona ermişti.

ABD ordusunun Vietnam&#x27;da başlattığı kanlı dönem, müttefik Rusya ve Çin tarafından yapılan tank ve teçhizat yardımlarıyla sona ermişti. - Sputnik Türkiye
9/10
© AFP 2022

ABD ordusunun Vietnam'da başlattığı kanlı dönem, müttefik Rusya ve Çin tarafından yapılan tank ve teçhizat yardımlarıyla sona ermişti.

© AFP 2022

Artık tankların Hanoi'de çocukların oynadığı ahşap bir oyuncakla ilişkilendirilebileceğini belirten Dao, "Bu dünyadaki tüm tanklar benim tankımla aynı olsaydı hiçbir zararları olmazdı, sadece eğlence olurdu" dedi.

Artık tankların Hanoi&#x27;de çocukların oynadığı ahşap bir oyuncakla ilişkilendirilebileceğini belirten Dao, &quot;Bu dünyadaki tüm tanklar benim tankımla aynı olsaydı hiçbir zararları olmazdı, sadece eğlence olurdu&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
10/10
© AFP 2022

Artık tankların Hanoi'de çocukların oynadığı ahşap bir oyuncakla ilişkilendirilebileceğini belirten Dao, "Bu dünyadaki tüm tanklar benim tankımla aynı olsaydı hiçbir zararları olmazdı, sadece eğlence olurdu" dedi.

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