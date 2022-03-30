Vietnamlı baba, oğlu için binlerce dolar harcayarak minibüsü tanka çevirdi

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Dao, AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlum ve ben, silahlarla veya savaşla hiçbir ilgisi olmayan iki kişi olarak, tanka binmeyi daha eğlenceli buluyoruz" dedi. 31 yaşındaki marangoz, "Onu sadece normal bir araba olarak düşündüm, daha ilginç hale getirmek için bir tanka dönüştürdüm" diye ekledi.