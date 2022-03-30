https://tr.sputniknews.com/20220330/4-kisinin-olduruldugu-aile-katliaminda-on-otopsi-raporu-cikti-1055162359.html

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamında ön otopsi raporu çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamında ön otopsi raporu çıktı

Edirne'de aynı aileden öldürülen 4 kişinin ön otopsi işlemleri tamamlandı. Anıl Güler'in yüzünün defalarca kesildiği, diğer kişilerinde başından vurulduğu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:24+0300

2022-03-30T12:24+0300

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türkiye

edirne

aile

cinayet

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor.Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

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edirne, aile, cinayet