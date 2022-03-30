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ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü
ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kar fırtınası nedeniyle 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
pennsylvania
kar fırtınası
kaza
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ABD’deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 80 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Pennsylvaina eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı bildirildi.Eyalet polisinden yapılan açıklamada pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.
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abd, pennsylvania, kar fırtınası, kaza

ABD'de 80 aracın karıştığı kazada 6 kişi öldü

20:12 30.03.2022
© İHAABD'deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
ABD'deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© İHA
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kar fırtınası nedeniyle 80 aracın karıştığı kaza sonucu 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
ABD’deki Interstate 81 eyaletler arası yolun Pensilvanya eyaleti kısmında yaklaşık 80 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Pennsylvaina eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin ailelerine duyurulduktan sonra açıklanacağı bildirildi.
Eyalet polisinden yapılan açıklamada pazartesi gecesi etkili olan "aktif bir kar fırtınası" sonrasında 1-81 numaralı yolda meydana gelen kazaya karışan araçların 39'unun ticari olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kazada yaralanan 24 kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğü ve tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
Sosyal medyada kazayla ilgili paylaşılan videolardan birinde, kontrolden çıkmış bir çekicinin kaygan zemin nedeniyle 180 derece dönen büyük bir damperli kamyona çarptığı, bir kamyonun alev aldığı ve SUV aracın yolun kenarına çekmiş bir araca çarparak durabildiği görüldü.
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