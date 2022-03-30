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ABD'de linç, 'federal nefret suçu' kabul edildi
ABD'de linç, 'federal nefret suçu' kabul edildi
ABD Başkanı Biden, linci 'federal nefret suçu' haline getiren yasa tasarısını imzaladı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T11:38+0300
2022-03-30T11:38+0300
dünya
abd
joe biden
siyahlar
nefret suçu
linç
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ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında "Linci federal nefret suçu haline getiren Emmett Till Linç Karşıtı Yasa'yı imzaladım" ifadelerini kullandı.Biden, ırkçı nefretin ABD'de yeni bir durum olmadığını, kalıcı bir sorun olduğunu vurguladı.1882'den 1968'e kadar ABD'de çoğunluğu siyah Amerikalı yaklaşık 4 bin 743 kişi lince maruz kaldı.Tasarı adını, 1955 yılında Mississippi eyaletinde bir beyaz kadına ıslık çaldığı iddiasıyla öldürülen 14 yaşındaki Emmett Till'den alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210416/abd-temsilciler-meclisinde-siyahi-kolelerin-torunlarina-tazminat-onayi-1044289148.html
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abd, joe biden, siyahlar, nefret suçu, linç

ABD'de linç, 'federal nefret suçu' kabul edildi

11:38 30.03.2022
© REUTERS / Evelyn HocksteinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Biden, linci 'federal nefret suçu' haline getiren yasa tasarısını imzaladı.
ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında "Linci federal nefret suçu haline getiren Emmett Till Linç Karşıtı Yasa'yı imzaladım" ifadelerini kullandı.
Biden, ırkçı nefretin ABD'de yeni bir durum olmadığını, kalıcı bir sorun olduğunu vurguladı.
1882'den 1968'e kadar ABD'de çoğunluğu siyah Amerikalı yaklaşık 4 bin 743 kişi lince maruz kaldı.
Tasarı adını, 1955 yılında Mississippi eyaletinde bir beyaz kadına ıslık çaldığı iddiasıyla öldürülen 14 yaşındaki Emmett Till'den alıyor.
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