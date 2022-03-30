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ABD'de yapılan seçim anketinde Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'a 6 puan fark attı
ABD'de yapılan seçim anketinde Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'a 6 puan fark attı
ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T02:03+0300
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dünya
abd
joe biden
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Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart’ta gerçekleştirilen ankette, ülke genelinden 1990 seçmene "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.Katılımcıların yüzde 47’si oylarını Trump’a, yüzde 41'i Biden’a vereceklerini belirtirken, yüzde 12’si de kararsız olduklarını kaydetti.Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38’i oyunu Harris’e vereceğini, yüzde 49’u Trump’ı tercih edeceğini ifade etti.Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'ın hem Biden hem de Harris’ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hâlâ devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.
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abd, joe biden, donald trump

ABD'de yapılan seçim anketinde Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'a 6 puan fark attı

02:03 30.03.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONESEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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ABD'de yapılan varsayımsal bir ankette eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın 6 puan önünde çıktı.
Harvard CAPS-Harris Poll tarafından 23-24 Mart’ta gerçekleştirilen ankette, ülke genelinden 1990 seçmene "Eğer 2024 seçimleri şimdi yapılsaydı oylarınızı kime verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 47’si oylarını Trump’a, yüzde 41'i Biden’a vereceklerini belirtirken, yüzde 12’si de kararsız olduklarını kaydetti.

Seçimlerde Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a rakip olması ihtimaline karşı ise ankete katılanların yüzde 38’i oyunu Harris’e vereceğini, yüzde 49’u Trump’ı tercih edeceğini ifade etti.
Harvard CAPS-Harris Poll anketinin eş direktörü Mark Penn, Trump'ın hem Biden hem de Harris’ten önde çıkmasının eski başkanın popülaritesinin hâlâ devam ettiğini, Biden yönetiminin ise mevcut zorluklar hakkında seçmenleri ikna etmede sorun yaşadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
Eski Başkan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını koyabileceği konusunda daha önce defalarca imada bulunmuştu.
Cumhuriyetçi Parti içinde daha önce yapılan anketlerde, Trump yüzde 59 ile 2024 seçimleri için favori aday olarak öne çıkarken, onu eski başkan yardımcısı Mike Pence ile Florida Valisi DeSantis'in yüzde 10 civarında oranla takip ettiği aktarılmıştı.
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