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ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım
ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım
ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına materyal destek sağlayan kişi ve firmalara yaptırım uygulayacak. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:16+0300
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohmmad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.Açıklamada, söz konusu kararın İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) hedef alındığı bilgisi yer aldı.Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220314/irakta-erbil-saldirisini-arastirmak-uzere-sorusturma-ekibi-olusturulacak-1054714227.html
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abd, iran, yaptırım

ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım

19:16 30.03.2022
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına materyal destek sağlayan kişi ve firmalara yaptırım uygulayacak.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohmmad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.
Açıklamada, söz konusu kararın İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) hedef alındığı bilgisi yer aldı.
Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak
14 Mart, 19:59
13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
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