https://tr.sputniknews.com/20220330/abdden-iranin-balistik-fuze-programina-katki-saglayanlara-yaptirim-1055178365.html

ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım

ABD'den İran'ın balistik füze programına katkı sağlayanlara yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına materyal destek sağlayan kişi ve firmalara yaptırım uygulayacak. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T19:16+0300

2022-03-30T19:16+0300

2022-03-30T19:16+0300

savunma

abd

iran

yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohmmad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.Açıklamada, söz konusu kararın İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDMO) hedef alındığı bilgisi yer aldı.Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220314/irakta-erbil-saldirisini-arastirmak-uzere-sorusturma-ekibi-olusturulacak-1054714227.html

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abd, iran, yaptırım