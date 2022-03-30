https://tr.sputniknews.com/20220330/abdli-senatorler-bmnin-gazzedeki-savas-suclari-sorusturmasinin-durdurulmasini-istedi-1055152455.html
ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi
ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi
ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T00:14+0300
2022-03-30T00:14+0300
2022-03-30T00:14+0300
dünya
israil
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Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.BM İnsan Hakları Konseyi'nin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'dan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
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israil, filistin, bm, savaş suçları, abd
ABD'li senatörler, BM'nin Gazze'deki savaş suçları soruşturmasının durdurulmasını istedi
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ABD'li 68 Senatör, "İsrail'e karşı önyargıların bir parçası" olduğu gerekçesiyle, Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını talep etti.
Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 68 Senatör, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.
BM İnsan Hakları Konseyi'nin başlattığı savaş suçları soruşturmasının "İsrail'e yönelik önyargıların parçası" olduğunun öne sürüldüğü mektupta, "Bu soruşturma, İsrail'i suçlama, kötüleme ve ülkenin itibarını sarsma kampanyası için kaynakların orantısız kullanımıdır." görüşü paylaşıldı.
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 2021 Mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 60'dan fazlası çocuk, 248 Filistinlinin ölmesi sonucu Gazze'de insan hakları ihlalleri işlenip işlenmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.