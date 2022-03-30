https://tr.sputniknews.com/20220330/adidas-dunya-kupasinin-resmi-topunu-tanitti-al-rihla-1055174377.html
Adidas, Dünya Kupası'nın resmi topunu tanıttı: 'Al Rihla'
Adidas, Dünya Kupası'nın resmi topunu tanıttı: 'Al Rihla'
Adidas, Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maç topu Al Rihla'yı 'havada en hızlı' sloganıyla tanıttı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T17:10+0300
2022-03-30T17:10+0300
2022-03-30T17:13+0300
adidas
spor
dünya kupası
top
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Adidas, Dünya Kupası tarihinin havada en hızlı giden topu olma iddiasına sahip, 'Al Rihla' isimli topu futbolseverlerin beğenisine sundu.Goal Türkiye'nin aktardığına göre, Adidas'ın turnuva için özel olarak ürettiği 14. top olan Al Rihla, yüksek hızlı oyuna uygun olarak tasarlandı.Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 32 ülke kupayı kaldırmak için ter dökecek.
https://tr.sputniknews.com/20220325/turkiye-20-kez-dunya-kupasinin-disinda-kaldi-burak-yilmaz-a-milli-takimi-biraktigini-acikladi-1055042322.html
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adidas, dünya kupası, top
Adidas, Dünya Kupası'nın resmi topunu tanıttı: 'Al Rihla'
17:10 30.03.2022 (güncellendi: 17:13 30.03.2022) Abone ol
Adidas, Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maç topu Al Rihla'yı 'havada en hızlı' sloganıyla tanıttı.
Adidas, Dünya Kupası tarihinin havada en hızlı giden topu olma iddiasına sahip, 'Al Rihla' isimli topu futbolseverlerin beğenisine sundu.
Goal Türkiye'nin aktardığına göre, Adidas'ın turnuva için özel olarak ürettiği 14. top olan Al Rihla, yüksek hızlı oyuna uygun olarak tasarlandı.
Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda 32 ülke kupayı kaldırmak için ter dökecek.