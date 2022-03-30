https://tr.sputniknews.com/20220330/ailesi-bruce-willisin-oyunculugu-biraktigini-acikladi-1055183629.html
Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı
Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı
ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı oyunculuğu bıraktığı açıklandı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T23:08+0300
2022-03-30T23:08+0300
2022-03-30T23:08+0300
yaşam
bruce willis
oyuncu
emekli
afazi
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Bruce Willis’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı bilgisi paylaşıldı.Sosyal medyadaki açıklamada şu ifadeler yer aldı:1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.
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bruce willis, oyuncu, emekli, afazi
Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı
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ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı oyunculuğu bıraktığı açıklandı.
Bruce Willis’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyadaki açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ailesi olarak, sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik. Bu nedenle kariyerini bırakıyor."
1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.
Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.