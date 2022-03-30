https://tr.sputniknews.com/20220330/ailesi-bruce-willisin-oyunculugu-biraktigini-acikladi-1055183629.html

Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı

ABD’li ünlü aktör Bruce Willis’in, afazi rahatsızlığından dolayı oyunculuğu bıraktığı açıklandı. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T23:08+0300

2022-03-30T23:08+0300

2022-03-30T23:08+0300

yaşam

bruce willis

oyuncu

emekli

afazi

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Bruce Willis’in ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki aktörün afazi hastalığına yakalandığı ve emekli olacağı bilgisi paylaşıldı.Sosyal medyadaki açıklamada şu ifadeler yer aldı:1970’lerin sonunda Broadway’da sahne alarak oyunculuğa başlayan Willis, yarım asırlık kariyeri boyunca Moonlight, Pulp Fiction ve Die Hard gibi öne çıkan onlarca filmde başrol oynadı.Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmasını engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.

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bruce willis, oyuncu, emekli, afazi