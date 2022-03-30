https://tr.sputniknews.com/20220330/ak-parti-3600-ek-gosterge-bu-yasama-doneminde-cikarilacak-1055168130.html

AK Parti: 3600 ek gösterge bu yasama döneminde çıkarılacak

AK Parti: 3600 ek gösterge bu yasama döneminde çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T14:36+0300

2022-03-30T14:36+0300

2022-03-30T14:43+0300

ekonomi

ak parti

3600 ek gösterge

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.

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ak parti, 3600 ek gösterge