https://tr.sputniknews.com/20220330/ak-parti-3600-ek-gosterge-bu-yasama-doneminde-cikarilacak-1055168130.html
AK Parti: 3600 ek gösterge bu yasama döneminde çıkarılacak
AK Parti: 3600 ek gösterge bu yasama döneminde çıkarılacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade etti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T14:36+0300
2022-03-30T14:36+0300
2022-03-30T14:43+0300
ekonomi
ak parti
3600 ek gösterge
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.
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ak parti, 3600 ek gösterge
AK Parti: 3600 ek gösterge bu yasama döneminde çıkarılacak
14:36 30.03.2022 (güncellendi: 14:43 30.03.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.
Akbaşoğlu, "Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir artış söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumunu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.