Akşener: Millete şifa formülleri anlatmayı bırak, milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anlat

Senin işin, milletimize gece yatmadan önce yemek için, tavsiyelerde bulunmak değil milletimizin istediğini yiyip, yatağa da karnı tok girmesini sağlamaktır. Millete şifa formülleri anlatmayı bırak, milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anlat. Ayıptır, günahtır. Senin işin, milletimize gece yatmadan önce yemek için, tavsiyelerde bulunmak değil milletimizin istediğini yiyip, yatağa da karnı tok girmesini sağlamaktır. Millete şifa formülleri anlatmayı bırak, milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anlat. Ayıptır, günahtır.

Bay Kriz ve arkadaşlarının başımıza bela ettiği, bu ucube sistemi, inatla savunanlara, sormak istiyorum: Eğer bugün Türkiye’de, yargı bağımsız olsaydı bu kadar yolsuzluk yapılabilir miydi? Bir bakan, kendi şirketine dezenfektan ihalesi verip, sonra da, hiçbir şey olmamış gibi, ortalıkta dolaşabilir miydi? Bir savcı çıkıp, soruşturma açabilseydi bu ülkenin bakanları, sade bir vatandaş gibi, hesap vermek zorunda olsaydı Türkiye’de yolsuzluk, bir kanser gibi yayılabilir miydi? Bay Kriz ve arkadaşlarının başımıza bela ettiği, bu ucube sistemi, inatla savunanlara, sormak istiyorum: Eğer bugün Türkiye’de, yargı bağımsız olsaydı bu kadar yolsuzluk yapılabilir miydi? Bir bakan, kendi şirketine dezenfektan ihalesi verip, sonra da, hiçbir şey olmamış gibi, ortalıkta dolaşabilir miydi? Bir savcı çıkıp, soruşturma açabilseydi bu ülkenin bakanları, sade bir vatandaş gibi, hesap vermek zorunda olsaydı Türkiye’de yolsuzluk, bir kanser gibi yayılabilir miydi?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yüz yıllık kurumları, güçlü ve ayakta olsaydı devletin bakanı çıkıp, pişkin pişkin, “bürokrasiyi alaşağı ederiz” diyebilir miydi? Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, yüz yıllık kurumları, güçlü ve ayakta olsaydı devletin bakanı çıkıp, pişkin pişkin, “bürokrasiyi alaşağı ederiz” diyebilir miydi?

Biliyorsunuz, ilkini 12 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz toplantının sonrasında, 28 Şubat günü, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi, ana hatlarıyla, milletimizin takdirine sunmuştuk. Geçtiğimiz hafta sonu da, yeniden bir araya gelerek, hem parlamenter sisteme geçiş sürecinin, detaylarını konuştuk, hem de, ülkemizde yaşanan, güncel sorunları istişare ettik. Yalnız görüyoruz ki; bu tablo, Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Elbette anlayışla karşılaşıyorum. Çünkü, şimdiye kadar yürüttükleri, “cambaza bak” oyunu bozuldu. Çünkü şimdiye kadar yürüttükleri, kutuplaştırma siyaseti dağıldı. Çünkü rahatları bozuldu, rahatları. Biliyorsunuz, ilkini 12 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz toplantının sonrasında, 28 Şubat günü, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi, ana hatlarıyla, milletimizin takdirine sunmuştuk. Geçtiğimiz hafta sonu da, yeniden bir araya gelerek, hem parlamenter sisteme geçiş sürecinin, detaylarını konuştuk, hem de, ülkemizde yaşanan, güncel sorunları istişare ettik. Yalnız görüyoruz ki; bu tablo, Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Elbette anlayışla karşılaşıyorum. Çünkü, şimdiye kadar yürüttükleri, “cambaza bak” oyunu bozuldu. Çünkü şimdiye kadar yürüttükleri, kutuplaştırma siyaseti dağıldı. Çünkü rahatları bozuldu, rahatları.

Yalnız kendilerini şimdiden uyarmak istiyorum: Bu daha başlangıç.

O rahatlar, daha çok bozulacak, çok. Sarayda yan gelip yatanlara da, Sarayın gölgesinde keyif çatanlara da, Bay Kriz’i arkasına alıp, “rantastik” hayatlar yaşayanlara da, bundan sonra rahat yüzü yok. Ona göre. Yalnız kendilerini şimdiden uyarmak istiyorum: Bu daha başlangıç.O rahatlar, daha çok bozulacak, çok. Sarayda yan gelip yatanlara da, Sarayın gölgesinde keyif çatanlara da, Bay Kriz’i arkasına alıp, “rantastik” hayatlar yaşayanlara da, bundan sonra rahat yüzü yok. Ona göre.

Biz, yeni bir “tek adam” belirlemek için bir araya gelmedik. Biz, Türkiye’yi, bu ucube sistemden kurtarmak için bir araya geldik. Bu ucube sistem yerine, kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemini, nasıl hayata geçireceğimizin, yol ve yöntemlerini konuşuyoruz. Biz, yeni bir “tek adam” belirlemek için bir araya gelmedik. Biz, Türkiye’yi, bu ucube sistemden kurtarmak için bir araya geldik. Bu ucube sistem yerine, kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemini, nasıl hayata geçireceğimizin, yol ve yöntemlerini konuşuyoruz.