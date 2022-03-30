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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/alman-cikolata-ureticisi-ritter-sport-rusyaya-cikolata-tedarik-etmeye-devam-edecek-1055152369.html
Alman çikolata üreticisi Ritter Sport, Rusya'ya çikolata tedarik etmeye devam edecek
Alman çikolata üreticisi Ritter Sport, Rusya'ya çikolata tedarik etmeye devam edecek
Alman çikolata üreticisi Ritter Sport'un Rusya'ya çikolata tedarik etmeye devam edeceği belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T00:17+0300
2022-03-30T00:18+0300
ukrayna krizi
ritter sport
rusya
çikolata
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Alman Basın Ajansı'nın (DPA), Ritter Sport'tan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Alman çikolata üreticisi Rusya'ya mal tedarik etmeye devam edecek. Şirketteki kaynak tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya tedariki durdurmanın ciddi sonuçlar doğuracağı ve durumun kakao çiftçilerine zarar vereceği belirtildi. Kaynak, ajansa Ritter Sport'un Rusya'da yüzde 7'lik bir pazar payına sahip olduğunu ve küresel satışlarının yüzde 10'luk kısmının Rusya'da gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi mart ayı başlarında, Ritter Sport'un Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarındaki yatırımlarını ve ülkedeki reklamları durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.
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ritter sport, rusya, çikolata

Alman çikolata üreticisi Ritter Sport, Rusya'ya çikolata tedarik etmeye devam edecek

00:17 30.03.2022 (güncellendi: 00:18 30.03.2022)
© Fotoğraf : TwitterÇikolata
Çikolata - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Alman çikolata üreticisi Ritter Sport'un Rusya'ya çikolata tedarik etmeye devam edeceği belirtildi.
Alman Basın Ajansı'nın (DPA), Ritter Sport'tan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Alman çikolata üreticisi Rusya'ya mal tedarik etmeye devam edecek.
Şirketteki kaynak tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya tedariki durdurmanın ciddi sonuçlar doğuracağı ve durumun kakao çiftçilerine zarar vereceği belirtildi.
Kaynak, ajansa Ritter Sport'un Rusya'da yüzde 7'lik bir pazar payına sahip olduğunu ve küresel satışlarının yüzde 10'luk kısmının Rusya'da gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi mart ayı başlarında, Ritter Sport'un Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya pazarındaki yatırımlarını ve ülkedeki reklamları durdurmaya karar verdiğini bildirmişti.
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