https://tr.sputniknews.com/20220330/almanya-hukumet-sozcusu-scholz-almanyanin-dogalgazi-euro-olarak-odeyecegini-yineledi-1055182166.html

Almanya Hükümet Sözcüsü: Scholz, Almanya'nın doğalgazı euro olarak ödeyeceğini yineledi

Almanya Hükümet Sözcüsü: Scholz, Almanya'nın doğalgazı euro olarak ödeyeceğini yineledi

Almanya Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Hebeshtreit, Scholz’un Alman... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T22:17+0300

2022-03-30T22:17+0300

2022-03-30T22:16+0300

vladimir putin

olaf scholz

doğalgaz

ukrayna krizi

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebeshtreit, Başbakan Olaf Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Alman şirketlerinin Rusya'dan gaz tedariki ödemelerini euro olarak yapmaya devam edeceklerini ilettiğini söyledi.Hebeshtreit, Rus liderin Scholz'a 1 Nisan'dan itibaren Avrupa'ya gaz tedariki ödemelerinin ruble cinsinden yapılması gerektiğini, Avrupalı ithalatçılar için değişen birşey olmayacağını bildirdiğini kaydetti.Hebeshtreit, “Ödemeler yalnızca euro cinsinden yapılacak ve her zamanki gibi yaptırımlardan etkilenmeyen Gazprombank'a aktarılacak. Banka parayı rubleye çevirecek” ifadelerini kullandı.Scholz'un Rusya’nın önerdiği prosedürü kabul etmediğini, ancak daha iyi anlamak için yazılı bilgi istediğini belirten sözcü, “Daha önce olduğu gibi, G7 anlaşması geçerliliğini koruyor. Enerji kaynakları için ödemeler sadece euro ve dolar olarak yapılacak. Sözleşmelerde belirtildiği gibi” dedi.

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vladimir putin, olaf scholz, doğalgaz