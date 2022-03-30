https://tr.sputniknews.com/20220330/almanya-rus-sirket-ve-vatandaslarin-hesaplarindaki-96-milyon-euroyu-dondurdu-1055176882.html
‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’
‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’
Almanya Federal Hükümetinin, ülkedeki Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’yu dondurduğu belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:32+0300
2022-03-30T18:32+0300
2022-03-30T18:30+0300
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Alman ARD televizyonu, Almanya’da Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’nun, yaptırımlar kapsamında engellendiğini belirtti.Haberde, Alman federal hükümetinin ilk kez, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlar kapsamında, ülkede engel uygulanan paranın miktarına ilişkin verileri yayınladı. Alman bankaların, 21 Mart itibariyle toplamda 95 milyon 514 bin 306 euro dondurdu.Bu, fon sahiplerinin, bu paraya erişim alamadığı ve misal transfer veya para çekme işlemlerini yapamadığı anlamına geliyor.
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almanya, euro, rusya
‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’
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Almanya Federal Hükümetinin, ülkedeki Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’yu dondurduğu belirtildi.
Alman ARD televizyonu, Almanya’da Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’nun, yaptırımlar kapsamında engellendiğini belirtti.
Haberde, Alman federal hükümetinin ilk kez, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlar kapsamında, ülkede engel uygulanan paranın miktarına ilişkin verileri yayınladı. Alman bankaların, 21 Mart itibariyle toplamda 95 milyon 514 bin 306 euro dondurdu.
Bu, fon sahiplerinin, bu paraya erişim alamadığı ve misal transfer veya para çekme işlemlerini yapamadığı anlamına geliyor.