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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/almanya-rus-sirket-ve-vatandaslarin-hesaplarindaki-96-milyon-euroyu-dondurdu-1055176882.html
‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’
‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’
Almanya Federal Hükümetinin, ülkedeki Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’yu dondurduğu belirtildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:32+0300
2022-03-30T18:30+0300
ukrayna krizi
almanya
euro
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Alman ARD televizyonu, Almanya’da Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’nun, yaptırımlar kapsamında engellendiğini belirtti.Haberde, Alman federal hükümetinin ilk kez, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlar kapsamında, ülkede engel uygulanan paranın miktarına ilişkin verileri yayınladı. Alman bankaların, 21 Mart itibariyle toplamda 95 milyon 514 bin 306 euro dondurdu.Bu, fon sahiplerinin, bu paraya erişim alamadığı ve misal transfer veya para çekme işlemlerini yapamadığı anlamına geliyor.
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almanya, euro, rusya

‘Almanya, Rus şirket ve vatandaşların hesaplarındaki 96 milyon euro’yu dondurdu’

18:32 30.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Almanya Federal Hükümetinin, ülkedeki Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’yu dondurduğu belirtildi.
Alman ARD televizyonu, Almanya’da Rus şirket ve vatandaşlara ait hesaplarda bulunan yaklaşık 96 milyon euro’nun, yaptırımlar kapsamında engellendiğini belirtti.
Haberde, Alman federal hükümetinin ilk kez, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik yaptırımlar kapsamında, ülkede engel uygulanan paranın miktarına ilişkin verileri yayınladı. Alman bankaların, 21 Mart itibariyle toplamda 95 milyon 514 bin 306 euro dondurdu.
Bu, fon sahiplerinin, bu paraya erişim alamadığı ve misal transfer veya para çekme işlemlerini yapamadığı anlamına geliyor.
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