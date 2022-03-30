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https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyada-son-40-yilin-en-yuksegi-mart-ayinda-enflasyon-yuzde-73e-cikti-1055169593.html
Almanya'da son 40 yılın en yükseği: Mart ayında enflasyon yüzde 7.3'e çıktı
Almanya'da son 40 yılın en yükseği: Mart ayında enflasyon yüzde 7.3'e çıktı
Avrupa'da Kovid pandemisinden çıkış sürecinde yükselen enflasyon Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların körüklemesiyle rekor üzerine... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T15:10+0300
2022-03-30T15:43+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
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Almanya'da şubat ayında 5.1 düzeyinde seyreden enflasyon, Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımlar sonrası yüzde 7.3'e fırladı. Bunun iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri görülen en yüksek enflasyon oranı olduğu belirtildi.Yıllık tüketici fiyatlarının şubat ayında yüzde 5.1 iken mart ayında yüzde 7.3'e çıkması üzerine "Fiyatlar en son Kasım 1981'de Batı Almanya'da aynı hızda tırmanmıştı" hatırlatması yapıldı. Bugün Almanya'dan önce İspanya'dan enflasyonun yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesini gördüğü haberi geldi. Mart ayı enflasyonunun Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiği İspanya'da tüketici fiyatlarının martta geçen aya göre yüzde 3 yükselmesi, Nisan 1977'den beri aylık bazdaki en yüksek artış oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220323/ingilterede-rekor-enflasyon-1992den-beri-en-yuksek-seviyeyi-gordu--1054972660.html
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almanya, enflasyon

Almanya'da son 40 yılın en yükseği: Mart ayında enflasyon yüzde 7.3'e çıktı

15:10 30.03.2022 (güncellendi: 15:43 30.03.2022)
© Fotoğraf : think.ingAlmanya, market, enflasyon
Almanya, market, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Fotoğraf : think.ing
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Avrupa'da Kovid pandemisinden çıkış sürecinde yükselen enflasyon Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların körüklemesiyle rekor üzerine rekor kırıyor. Almanya'da mart ayı enflasyonunun yüzde 7.3 olarak açıklanmasıyla son 40 yılın yükseliş rekoru görüldü.
Almanya'da şubat ayında 5.1 düzeyinde seyreden enflasyon, Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımlar sonrası yüzde 7.3'e fırladı.
Bunun iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri görülen en yüksek enflasyon oranı olduğu belirtildi.
İngiltere - Pazar - Enflasyon - Market - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
EKONOMİ
İngiltere'de rekor enflasyon: 1992'den beri en yüksek seviyeyi gördü
23 Mart, 11:17
Yıllık tüketici fiyatlarının şubat ayında yüzde 5.1 iken mart ayında yüzde 7.3'e çıkması üzerine "Fiyatlar en son Kasım 1981'de Batı Almanya'da aynı hızda tırmanmıştı" hatırlatması yapıldı.
Bugün Almanya'dan önce İspanya'dan enflasyonun yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesini gördüğü haberi geldi.
İspanya- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
EKONOMİ
İspanya'da enflasyon yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesinde
10:07
Mart ayı enflasyonunun Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiği İspanya'da tüketici fiyatlarının martta geçen aya göre yüzde 3 yükselmesi, Nisan 1977'den beri aylık bazdaki en yüksek artış oldu.
İspanya- Zam protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'
21 Mart, 15:56
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