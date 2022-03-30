https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyada-son-40-yilin-en-yuksegi-mart-ayinda-enflasyon-yuzde-73e-cikti-1055169593.html

Almanya'da son 40 yılın en yükseği: Mart ayında enflasyon yüzde 7.3'e çıktı

Almanya'da son 40 yılın en yükseği: Mart ayında enflasyon yüzde 7.3'e çıktı

Avrupa'da Kovid pandemisinden çıkış sürecinde yükselen enflasyon Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların körüklemesiyle rekor üzerine... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T15:10+0300

2022-03-30T15:10+0300

2022-03-30T15:43+0300

ekonomi

almanya

enflasyon

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Almanya'da şubat ayında 5.1 düzeyinde seyreden enflasyon, Rusya'ya Ukrayna gerekçesiyle uygulanan yaptırımlar sonrası yüzde 7.3'e fırladı. Bunun iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan beri görülen en yüksek enflasyon oranı olduğu belirtildi.Yıllık tüketici fiyatlarının şubat ayında yüzde 5.1 iken mart ayında yüzde 7.3'e çıkması üzerine "Fiyatlar en son Kasım 1981'de Batı Almanya'da aynı hızda tırmanmıştı" hatırlatması yapıldı. Bugün Almanya'dan önce İspanya'dan enflasyonun yüzde 9.8 ile 37 yılın zirvesini gördüğü haberi geldi. Mart ayı enflasyonunun Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiği İspanya'da tüketici fiyatlarının martta geçen aya göre yüzde 3 yükselmesi, Nisan 1977'den beri aylık bazdaki en yüksek artış oldu.

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almanya, enflasyon