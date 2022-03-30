https://tr.sputniknews.com/20220330/arastirma-tip-2-diyabet-tedavisinde-kullanilan-bir-ilac-dogum-sorunlari-olusturuyor-1055177283.html

Araştırma: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç, doğum sorunları oluşturuyor

Araştırma: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç, doğum sorunları oluşturuyor

Danimarka’da yapılan bir araştırmada tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ve diyetisyenlerin sıklıkla önerdiği bir ilacın, doğum sorunları oluşturduğu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T18:41+0300

2022-03-30T18:41+0300

2022-03-30T18:41+0300

yaşam

diyabet

tip-1 diyabet

ilaç

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Danimarka'da yapılan yeni bir çalışmada, tip 2 diyabet için kullanılan bir ilacın çocuk sahibi olma sürecinde etkili olduğu açıklandı.Annals of Internal Medicine dergisinde 28 Mart'ta yayımlanan araştırmaya göre, erkeklerin çocuk sahibi olmadan önceki üç aylık dönemde tip 2 diyabet için kullandıkları ilacın, çocukların doğumu sırasındaki sorunları yüzde 40 oranında artırdığı belirtildi.1997 ile 2016 yılları arasında 1 milyondan fazla doğum takip edilerek yapılan çalışmada, diyabet ilacı kullanan baba adaylarının çocuklarının, kullanmayanlara göre daha riskli doğum süreci geçirdikleri aktarıldı.Araştırmaya göre, tip 2 diyabet tanısı olan ancak ilaç almayan erkeklerin bebeklerinde kusurlu doğum sıklığı yüzde 3.1 olurken, ilaç kullanan babaların çocuklarının yüzde 4.6 sorun yaşadığı vurgulandı.Araştırmada öne çıkarılan ilaç tip 2 diyabet hastalığında ve insüline bağlı diyetlerde yaygın olarak kullanılırken, etken maddesi metformin-hidroklorür olan ilaç, egzersiz ile kan şekerini dengelemek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.Araştırmada insülin kullanımının doğum kusur oranındaki bir değişiklikle ilişkili olmadığının da altı çizildi.

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diyabet, tip-1 diyabet, ilaç