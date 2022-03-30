https://tr.sputniknews.com/20220330/arastirma-tip-2-diyabet-tedavisinde-kullanilan-bir-ilac-dogum-sorunlari-olusturuyor-1055177283.html
Araştırma: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç, doğum sorunları oluşturuyor
Araştırma: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç, doğum sorunları oluşturuyor
Danimarka’da yapılan bir araştırmada tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ve diyetisyenlerin sıklıkla önerdiği bir ilacın, doğum sorunları oluşturduğu... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T18:41+0300
2022-03-30T18:41+0300
2022-03-30T18:41+0300
yaşam
diyabet
tip-1 diyabet
ilaç
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Danimarka'da yapılan yeni bir çalışmada, tip 2 diyabet için kullanılan bir ilacın çocuk sahibi olma sürecinde etkili olduğu açıklandı.Annals of Internal Medicine dergisinde 28 Mart'ta yayımlanan araştırmaya göre, erkeklerin çocuk sahibi olmadan önceki üç aylık dönemde tip 2 diyabet için kullandıkları ilacın, çocukların doğumu sırasındaki sorunları yüzde 40 oranında artırdığı belirtildi.1997 ile 2016 yılları arasında 1 milyondan fazla doğum takip edilerek yapılan çalışmada, diyabet ilacı kullanan baba adaylarının çocuklarının, kullanmayanlara göre daha riskli doğum süreci geçirdikleri aktarıldı.Araştırmaya göre, tip 2 diyabet tanısı olan ancak ilaç almayan erkeklerin bebeklerinde kusurlu doğum sıklığı yüzde 3.1 olurken, ilaç kullanan babaların çocuklarının yüzde 4.6 sorun yaşadığı vurgulandı.Araştırmada öne çıkarılan ilaç tip 2 diyabet hastalığında ve insüline bağlı diyetlerde yaygın olarak kullanılırken, etken maddesi metformin-hidroklorür olan ilaç, egzersiz ile kan şekerini dengelemek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.Araştırmada insülin kullanımının doğum kusur oranındaki bir değişiklikle ilişkili olmadığının da altı çizildi.
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diyabet, tip-1 diyabet, ilaç
Araştırma: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç, doğum sorunları oluşturuyor
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Danimarka’da yapılan bir araştırmada tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ve diyetisyenlerin sıklıkla önerdiği bir ilacın, doğum sorunları oluşturduğu açıklandı. Türkiye'de de kullanılan ilacı, erkeklerin çocuk sahibi olmadan önceki üç ay içerisinde kullanması durumunda doğacak çocukların yüzde 40 oranında doğum riski taşıdığı belirtildi..
Danimarka'da yapılan yeni bir çalışmada, tip 2 diyabet için kullanılan bir ilacın çocuk sahibi olma sürecinde etkili olduğu açıklandı.
Annals of Internal Medicine dergisinde 28 Mart'ta yayımlanan araştırmaya göre, erkeklerin çocuk sahibi olmadan önceki üç aylık dönemde tip 2 diyabet için kullandıkları ilacın, çocukların doğumu sırasındaki sorunları yüzde 40 oranında artırdığı belirtildi.
1997 ile 2016 yılları arasında 1 milyondan fazla doğum takip edilerek yapılan çalışmada, diyabet ilacı kullanan baba adaylarının çocuklarının, kullanmayanlara göre daha riskli doğum süreci geçirdikleri aktarıldı.
Araştırmaya göre, tip 2 diyabet tanısı olan ancak ilaç almayan erkeklerin bebeklerinde kusurlu doğum sıklığı yüzde 3.1 olurken, ilaç kullanan babaların çocuklarının yüzde 4.6 sorun yaşadığı vurgulandı.
Araştırmada öne çıkarılan ilaç tip 2 diyabet hastalığında ve insüline bağlı diyetlerde yaygın olarak kullanılırken, etken maddesi metformin-hidroklorür olan ilaç, egzersiz ile kan şekerini dengelemek isteyen kişiler tarafından da sıklıkla kullanılıyor.
Araştırmada insülin kullanımının doğum kusur oranındaki bir değişiklikle ilişkili olmadığının da altı çizildi.