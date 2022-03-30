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https://tr.sputniknews.com/20220330/bakan-ozer-okullar-siddete-tolerans-gosterilmeyen-cevreye-duyarliligin-oldugu-mekanlara-donusecek-1055179077.html
Bakan Özer: Okullar şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek
Bakan Özer: Okullar şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atölyeler, kütüphaneler ve diğer etkinlik alanlarıyla okulların çok canlı mekanlara dönüşeceğini belirterek, "Okullarımız... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T19:38+0300
2022-03-30T19:38+0300
türkiye
mahmut özer
okul
şiddet
milli eğitim bakanlığı
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MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Özer, yaklaşık bir ay önce tüm sosyal bilimler liselerinde kurulacak "Atatürk Kitaplıkları"nın tanıtım programı için gittiği Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne ziyarette bulundu.Bakan Özer, bir önceki gelişinde yaptığı sohbette kendisinden istenen ve yapımı tamamlanan müzik ve bilgisayar atölyeleri ile yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Öğrencilerin kendisinden müzik ve bilgisayar atölyesi istediğini, öğretmenlerin ise bir yaşam merkezi ve mevcut kütüphanenin imkanlarının zenginleştirilmesiyle ilgili talepleri olduğunu belirten Özer, kısa sürede bu istekleri yerine getirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların sadece öğrenme ortamları değil, aynı zamanda kişisel gelişim, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar olmasını arzu ettiklerini aktaran Özer, şunları söyledi:"Artık biliyorsunuz, kütüphanesiz okulumuz kalmadı. 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yaparak tüm okullarımızın ihtiyacını tamamladık. Bugün itibarıyla kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 55 milyona çıkardık. Yıl sonunda inşallah 100 milyon olacak. Atölyeler, kütüphaneler ve diğer etkinlik alanlarıyla okullarımız çok canlı mekanlara dönüşecek. Okullarımız şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek. Bakanlık olarak her türlü kaynağımızı seferber etmeye hazırız."Bakan Özer, lisede öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açılan yaşam merkezinin bir ilk olduğunu, bunun diğer okullara da yayılmasını istediğini dile getirerek, yeni açılan müzik, bilgisayar atölyeleriyle yaşam merkezinin hayırlı olmasını diledi.Açılışın ardından lisenin kütüphanesine giden Özer, gençlerle sohbet etti, müzik atölyesinde de öğrencilerden şarkılar dinledi.Tarihi Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretiBakan Özer, daha sonra İstanbul programı kapsamında Fatih'te 1922 yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak eğitim ve öğretime başlayan tarihi binadaki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.Özer ile eşi Nebahat Özer, okul bahçesinde gençlerle sohbet etti. Daha sonra Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, moda tasarım teknolojileri atölyesi ile okul bünyesindeki özel eğitim uygulama anaokuluna gitti, atölyelerde incelemelerde bulundu.
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mahmut özer, okul, şiddet, milli eğitim bakanlığı

Bakan Özer: Okullar şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek

19:38 30.03.2022
© AA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atölyeler, kütüphaneler ve diğer etkinlik alanlarıyla okulların çok canlı mekanlara dönüşeceğini belirterek, "Okullarımız şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek." dedi.
MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Özer, yaklaşık bir ay önce tüm sosyal bilimler liselerinde kurulacak "Atatürk Kitaplıkları"nın tanıtım programı için gittiği Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne ziyarette bulundu.
Bakan Özer, bir önceki gelişinde yaptığı sohbette kendisinden istenen ve yapımı tamamlanan müzik ve bilgisayar atölyeleri ile yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Öğrencilerin kendisinden müzik ve bilgisayar atölyesi istediğini, öğretmenlerin ise bir yaşam merkezi ve mevcut kütüphanenin imkanlarının zenginleştirilmesiyle ilgili talepleri olduğunu belirten Özer, kısa sürede bu istekleri yerine getirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların sadece öğrenme ortamları değil, aynı zamanda kişisel gelişim, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar olmasını arzu ettiklerini aktaran Özer, şunları söyledi:
"Artık biliyorsunuz, kütüphanesiz okulumuz kalmadı. 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yaparak tüm okullarımızın ihtiyacını tamamladık. Bugün itibarıyla kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 55 milyona çıkardık. Yıl sonunda inşallah 100 milyon olacak. Atölyeler, kütüphaneler ve diğer etkinlik alanlarıyla okullarımız çok canlı mekanlara dönüşecek. Okullarımız şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekanlara dönüşecek. Bakanlık olarak her türlü kaynağımızı seferber etmeye hazırız."
Bakan Özer, lisede öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açılan yaşam merkezinin bir ilk olduğunu, bunun diğer okullara da yayılmasını istediğini dile getirerek, yeni açılan müzik, bilgisayar atölyeleriyle yaşam merkezinin hayırlı olmasını diledi.
Açılışın ardından lisenin kütüphanesine giden Özer, gençlerle sohbet etti, müzik atölyesinde de öğrencilerden şarkılar dinledi.

Tarihi Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti

Bakan Özer, daha sonra İstanbul programı kapsamında Fatih'te 1922 yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak eğitim ve öğretime başlayan tarihi binadaki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.
Özer ile eşi Nebahat Özer, okul bahçesinde gençlerle sohbet etti. Daha sonra Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, moda tasarım teknolojileri atölyesi ile okul bünyesindeki özel eğitim uygulama anaokuluna gitti, atölyelerde incelemelerde bulundu.
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