https://tr.sputniknews.com/20220330/bankadan-16-milyar-liralik-vurgun-yapan-kardesleri-yakalayan-polislere-odul-1055171481.html
Bankadan 16 milyar liralık vurgun yapan kardeşleri yakalayan polislere ödül
Bankadan 16 milyar liralık vurgun yapan kardeşleri yakalayan polislere ödül
Samsun'da mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp 70'e yakın işlemle 16 milyar lirayı hesaplarına geçirdiği ortaya çıkan iki kardeşi... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T16:02+0300
2022-03-30T16:02+0300
2022-03-30T16:02+0300
türkiye
polis
samsun
ödül
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Dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgununda 16 milyar TL'yi hesabına geçiren kardeşleri yakalayan polisler ödüllendirildi.Samsun'da tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 16 milyar TL’yi hesabına aktaran R.G. ve E.G. kardeşleri yakalayan Komiser Yakup Dülger, Komiser Yardımcısı Merter Ertaş, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu ''ayın polisi'' seçilerek Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.Ödül takdimi sonrası Vali Zülkif Dağlı, kardeşlerin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Dağlı, şöyle konuştu:''Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor.'''Ülkemiz için büyük bir olay'Konunun adliyeye intikal ettirildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Polis memurlarımız zaten rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık, 'Yanlış mı söyleniyor acaba' diye, ama rakam doğru ve muazzam bir rakam. Bu tamamen rutin kontrol. Polisimiz gerçekten çok duyarlı. Onların bu ferasetiyle bu iş hallolmuş oldu'' dedi.''Ayın polisi'' seçilen polis memurlarının fotoğrafları da Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.Ne olmuştu?Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 Mart'ta akşam saatlerinde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine R.G. ve E.G. kardeşlerin aracını durdurup, arama yaptı.Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Kardeşler, ''Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz'' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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polis, samsun, ödül
Bankadan 16 milyar liralık vurgun yapan kardeşleri yakalayan polislere ödül
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Samsun'da mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp 70'e yakın işlemle 16 milyar lirayı hesaplarına geçirdiği ortaya çıkan iki kardeşi yakalayan polislere başarı belgesi verildi.
Dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgununda 16 milyar TL'yi hesabına geçiren kardeşleri yakalayan polisler ödüllendirildi.
Samsun'da tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 16 milyar TL’yi hesabına aktaran R.G. ve E.G. kardeşleri yakalayan Komiser Yakup Dülger, Komiser Yardımcısı Merter Ertaş, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu ''ayın polisi'' seçilerek Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Ödül takdimi sonrası Vali Zülkif Dağlı, kardeşlerin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
''Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor.''
'Ülkemiz için büyük bir olay'
Konunun adliyeye intikal ettirildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Polis memurlarımız zaten rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık, 'Yanlış mı söyleniyor acaba' diye, ama rakam doğru ve muazzam bir rakam. Bu tamamen rutin kontrol. Polisimiz gerçekten çok duyarlı. Onların bu ferasetiyle bu iş hallolmuş oldu'' dedi.
''Ayın polisi'' seçilen polis memurlarının fotoğrafları da Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.
Ne olmuştu?
Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 Mart'ta akşam saatlerinde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine R.G. ve E.G. kardeşlerin aracını durdurup, arama yaptı.
Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Kardeşler, ''Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz'' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.
Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.