https://tr.sputniknews.com/20220330/beren-saat-ve-kenan-dogulu-iklim-elcisi-secildi--1055175418.html

Beren Saat ve Kenan Doğulu 'İklim Elçisi' seçildi

Beren Saat ve Kenan Doğulu 'İklim Elçisi' seçildi

Başkentte düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat'e, ‘İklim Elçisi’ plaketi verildi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T17:44+0300

2022-03-30T17:44+0300

2022-03-30T17:48+0300

kenan doğulu

yaşam

beren saat

mansur yavaş

ankara

iklim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055175393_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_3359cc230daaae28fe726ab15dad6df2.jpg

Anadolu Ajansı’nın ‘global iletişim ortağı’ olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirvede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin bu konuda da ‘öncü kent kimliği’ne sahip olmasını çok değerli bulduğunu söyledi.İklim değişikliği nedeniyle alışılmışın dışında olayların yaşandığına dikkati çeken Yavaş, "Orman yangınları ve sel felaketlerindeki artış, kuraklık süresinin ve şiddetinin uzaması, deniz seviyesindeki artışlar, ekosistemdeki bozulmalar, maddi ve manevi olarak tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Eğer bu konuda herhangi bir tedbir alınmaz ise 2050 yılına geldiğimizde yılda 23 trilyon dolarlık ekonomik kaybın oluşacağı tahmin ediliyor" uyarısında bulundu.Yavaş, kentlerin hazırlıksız olması ve altyapı yatırımlarının, kentleşme sürecinin, planlamanın iklim krizine uygun yapılmamış olmasının ekonomik maliyetleri daha da artıracağını kaydetti.Başkan Mansur Yavaş, Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine ‘İklim Elçisi’ plaketlerini de takdim etti.Beren Saat: İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorumBeren Saat, burada yaptığı konuşmada, İklim Elçisi olarak atanmalarından dolayı teşekkür ederek, "İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum" dedi.Dünyanın, iklim konusunda yangınlarla, sellerle uyarmaya çalıştığını dile getiren Saat, "Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta 'geleceğimi kirletmeyin' diye seslerini duyurmaya çalışıyor ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek" diye konuştu.Dünya Bankası’nın çalışmasına göre, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su, gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları sebebiyle göç etmesinin beklendiğine dikkati çeken Beren Saat, "Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık, çocuklarımızın kaderi olmasın, berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını, zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım" ifadelerini kullandı.Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:Kenan Doğulu müzik yasağının kaldırılmasını istediPlaketini aldıktan sonra kürsüye geri dönen Kenan Doğulu, müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını da istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/kenan-dogulu-kim-ne-der-kimi-uzer-kimi-kizdiririz-diye-dusunmekten-ozgur-ve-ozgun-davranamiyoruz-1054774662.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kenan doğulu, beren saat, mansur yavaş, ankara, iklim