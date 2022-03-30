https://tr.sputniknews.com/20220330/berlindeki-sovyet-anitlarina-saldiri-1055162237.html
Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı
Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de vandallar çok sayıda Sovyet anıtına saldırı gerçekleştirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:24+0300
2022-03-30T12:24+0300
2022-03-30T12:24+0300
ukrayna krizi
almanya
sovyet anıtı
saldırı
tiergarten
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Berlin polisinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Tiergarten’deki tanklara Ukrayna bayrakları sarıldı. Berlin polisi, bir zarar verilmediği için bunun suç eteşkil etmediğini belirtti.Diğer yandan Treptower Park’taki bir anıtın kırmızı boya ile boyandığı aktarıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 21 Mart’taki açıklamasında 1941-1944'te Yunanistan'ın özgürlüğü ve egemenliği için savaşan Sovyet askerlerinin anıta karşı da saygısızlık yapıldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/cdu-ile-yesiller-rusya-bahanesiyle-hitlerin-oldurttugu-alman-komunist-partisi-liderini-hedef-aldi-1055014497.html
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almanya, sovyet anıtı, saldırı, tiergarten
Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de vandallar çok sayıda Sovyet anıtına saldırı gerçekleştirdi.
Berlin polisinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Tiergarten’deki tanklara Ukrayna bayrakları sarıldı. Berlin polisi, bir zarar verilmediği için bunun suç eteşkil etmediğini belirtti.
Diğer yandan Treptower Park’taki bir anıtın kırmızı boya ile boyandığı aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 21 Mart’taki açıklamasında 1941-1944'te Yunanistan'ın özgürlüğü ve egemenliği için savaşan Sovyet askerlerinin anıta karşı da saygısızlık yapıldığını söylemişti.