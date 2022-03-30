Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/berlindeki-sovyet-anitlarina-saldiri-1055162237.html
Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı
Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de vandallar çok sayıda Sovyet anıtına saldırı gerçekleştirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:24+0300
2022-03-30T12:24+0300
ukrayna krizi
almanya
sovyet anıtı
saldırı
tiergarten
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055162197_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bbcbc0a7b9d37ffad0b08b2a8945f49b.jpg
Berlin polisinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Tiergarten’deki tanklara Ukrayna bayrakları sarıldı. Berlin polisi, bir zarar verilmediği için bunun suç eteşkil etmediğini belirtti.Diğer yandan Treptower Park’taki bir anıtın kırmızı boya ile boyandığı aktarıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 21 Mart’taki açıklamasında 1941-1944'te Yunanistan'ın özgürlüğü ve egemenliği için savaşan Sovyet askerlerinin anıta karşı da saygısızlık yapıldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/cdu-ile-yesiller-rusya-bahanesiyle-hitlerin-oldurttugu-alman-komunist-partisi-liderini-hedef-aldi-1055014497.html
almanya
tiergarten
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055162197_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_cbdfaebb4fdeb9d8c8aeb22be1a0d1c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, sovyet anıtı, saldırı, tiergarten

Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı

12:24 30.03.2022
© WikipediaAlmanya - Tiergarten - Sovyet anıtı
Almanya - Tiergarten - Sovyet anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Wikipedia
Abone olTelegram
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de vandallar çok sayıda Sovyet anıtına saldırı gerçekleştirdi.
Berlin polisinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Tiergarten’deki tanklara Ukrayna bayrakları sarıldı. Berlin polisi, bir zarar verilmediği için bunun suç eteşkil etmediğini belirtti.
Diğer yandan Treptower Park’taki bir anıtın kırmızı boya ile boyandığı aktarıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 21 Mart’taki açıklamasında 1941-1944'te Yunanistan'ın özgürlüğü ve egemenliği için savaşan Sovyet askerlerinin anıta karşı da saygısızlık yapıldığını söylemişti.
Almanya Komünist Partisi'nin (KPD) efsanevi lideri Ernst Thaelmann'ın (Thälmann) Berlin'deki anıtı (2018'de graffitili haliyle) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
Ukrayna krizi
CDU ile Yeşiller, Rusya bahanesiyle Hitler'in öldürttüğü Alman Komünist Partisi liderini hedef aldı
24 Mart, 14:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала