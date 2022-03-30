https://tr.sputniknews.com/20220330/berlindeki-sovyet-anitlarina-saldiri-1055162237.html

Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı

Berlin’deki Sovyet anıtlarına saldırı

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken, Almanya’nın başkenti Berlin’de vandallar çok sayıda Sovyet anıtına saldırı gerçekleştirdi. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T12:24+0300

2022-03-30T12:24+0300

2022-03-30T12:24+0300

ukrayna krizi

almanya

sovyet anıtı

saldırı

tiergarten

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Berlin polisinden yapılan yapılan açıklamaya göre, Tiergarten’deki tanklara Ukrayna bayrakları sarıldı. Berlin polisi, bir zarar verilmediği için bunun suç eteşkil etmediğini belirtti.Diğer yandan Treptower Park’taki bir anıtın kırmızı boya ile boyandığı aktarıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 21 Mart’taki açıklamasında 1941-1944'te Yunanistan'ın özgürlüğü ve egemenliği için savaşan Sovyet askerlerinin anıta karşı da saygısızlık yapıldığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220324/cdu-ile-yesiller-rusya-bahanesiyle-hitlerin-oldurttugu-alman-komunist-partisi-liderini-hedef-aldi-1055014497.html

almanya

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almanya, sovyet anıtı, saldırı, tiergarten