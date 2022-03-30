https://tr.sputniknews.com/20220330/beyaz-saray-zelenskiy-bidena-rusya-ile-muzakereler-hakkinda-bilgi-verdi-1055180419.html
Beyaz Saray: Zelenskiy Biden’a Rusya ile müzakereler hakkında bilgi verdi
Beyaz Saray: Zelenskiy Biden’a Rusya ile müzakereler hakkında bilgi verdi
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T20:32+0300
2022-03-30T20:32+0300
2022-03-30T20:32+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
joe biden
beyaz saray
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Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamaya göre Zelenskiy, Biden’a ‘Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin durumu hakkında’ son bilgileri aktardı.‘Biden, Zelenskiy’i Kiev’e 500 milyon dolar yardım sağlama planları olduğunu bildirdi’Açıklamada ayrıca, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon dolar sağlama niyetinde olduğunu bildirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre taraflar ayrıca Ukrayna'ya yapılan savunma sevkiyatlarını, söz konusu sevkiyatların çatışmaların seyri açısından kritik önemini ve ‘ABD ve müttefiklerinin Ukraynalı askerlere ülkelerini korumasına yardımcı olmak için ek imkanlar yaratmaya yönelik devam eden çabaları' da görüştü.
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vladimir zelenskiy, joe biden, beyaz saray
Beyaz Saray: Zelenskiy Biden’a Rusya ile müzakereler hakkında bilgi verdi
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin gidişatına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.
Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamaya göre Zelenskiy, Biden’a ‘Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin durumu hakkında’ son bilgileri aktardı.
‘Biden, Zelenskiy’i Kiev’e 500 milyon dolar yardım sağlama planları olduğunu bildirdi’
Açıklamada ayrıca, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon dolar sağlama niyetinde olduğunu bildirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre taraflar ayrıca Ukrayna'ya yapılan savunma sevkiyatlarını, söz konusu sevkiyatların çatışmaların seyri açısından kritik önemini ve ‘ABD ve müttefiklerinin Ukraynalı askerlere ülkelerini korumasına yardımcı olmak için ek imkanlar yaratmaya yönelik devam eden çabaları' da görüştü.