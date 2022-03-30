https://tr.sputniknews.com/20220330/beyaz-saray-zelenskiy-bidena-rusya-ile-muzakereler-hakkinda-bilgi-verdi-1055180419.html

Beyaz Saray: Zelenskiy Biden’a Rusya ile müzakereler hakkında bilgi verdi

Beyaz Saray: Zelenskiy Biden’a Rusya ile müzakereler hakkında bilgi verdi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T20:32+0300

2022-03-30T20:32+0300

2022-03-30T20:32+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

joe biden

beyaz saray

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Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamaya göre Zelenskiy, Biden’a ‘Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin durumu hakkında’ son bilgileri aktardı.‘Biden, Zelenskiy’i Kiev’e 500 milyon dolar yardım sağlama planları olduğunu bildirdi’Açıklamada ayrıca, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna hükümetine doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon dolar sağlama niyetinde olduğunu bildirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre taraflar ayrıca Ukrayna'ya yapılan savunma sevkiyatlarını, söz konusu sevkiyatların çatışmaların seyri açısından kritik önemini ve ‘ABD ve müttefiklerinin Ukraynalı askerlere ülkelerini korumasına yardımcı olmak için ek imkanlar yaratmaya yönelik devam eden çabaları' da görüştü.

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vladimir zelenskiy, joe biden, beyaz saray